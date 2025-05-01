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"Просто меньше есть" - не работает: врач похудела на 45 кг и объяснила, что действительно помогает избавиться от лишнего веса

Врач раскрыла реальные советы, помогающие худеть и терять лишний вес.

1 мая 2025, 12:40 comments3017
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Slava Kot

Американская терапевт Эми Хосода по собственному опыту знает насколько сложно похудеть. Врачу удалось сбросить 45 кг и сохранять такой результат годами. Теперь она делится знаниями, помогающими другим женщинам похудеть, даже в сложные периоды жизни.

"Просто меньше есть" - не работает: врач похудела на 45 кг и объяснила, что действительно помогает избавиться от лишнего веса

Полезные советы от врача, как избавиться от лишнего веса

Эми Хосода замечает, когда ей жалуются пациентки, которые не могут похудеть при всех усилиях, она им верит. В 54 года она сама весила более 107 кг, одновременно работая в отделении интенсивной терапии в ночные смены, воспитывала детей и боролась с хронической усталостью. Однако женщина похудела на 45 кг, и теперь ее вес стабилизировался на уровне 61 кг.

Врач снимает видео в TikTok на которых делится своим опытом. Хосода отмечает, что персональные тренеры часто советуют женщинам просто меньше есть и больше заниматься спортом, не учитывая особенности их возраста, в частности, гормональные изменения у женщин после 40 лет, генетику или скрытые проблемы со здоровьем.

В качестве примера Хосода указывает на себя. Она имеет наследственную предрасположенность к диабету второго типа, генетический вариант FTO, связанный с повышенным риском ожирения, длительно продолжающимся недиагностированным заболеванием щитовидной железы, нарушением микрофлоры кишечника, вызванным лечением антибиотиками в детстве, а также перименопаузу, которая изменяет гормональный фон.

”Просто меньше есть” - не работает: врач похудела на 45 кг и объяснила, что действительно помогает избавиться от лишнего веса - фото 2

Эми Хосода до и после похудения

В одном из своих видео в TikTok врач поделилась лучшими советами, которые помогают похудеть:

  • — Сосредоточьтесь на количестве сахара в пище, а не на калориях
  • — Пейте достаточно воды
  • — Поддерживайте нужный уровень магния
  • — Включите силовые тренировки в свой план тренировок
  • — Ешьте пять порций овощей с низким содержанием углеводов в день
  • — Не забывайте о полезных жирах в своем рационе

Ранее портал "Комментарии" сообщал о невероятных изменениях женщины, которая похудела более чем на 220 кг.

Также "Комментарии" писали о десяти советах от врача, который успешно избавился от живота и 40 кг лишнего веса.



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Источник: https://www.tiktok.com/@doctor.emi/video/7169394862242925867
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