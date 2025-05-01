"Просто меньше есть" - не работает: врач похудела на 45 кг и объяснила, что действительно помогает избавиться от лишнего веса

Американская терапевт Эми Хосода по собственному опыту знает насколько сложно похудеть. Врачу удалось сбросить 45 кг и сохранять такой результат годами. Теперь она делится знаниями, помогающими другим женщинам похудеть, даже в сложные периоды жизни.

Полезные советы от врача, как избавиться от лишнего веса

Эми Хосода замечает, когда ей жалуются пациентки, которые не могут похудеть при всех усилиях, она им верит. В 54 года она сама весила более 107 кг, одновременно работая в отделении интенсивной терапии в ночные смены, воспитывала детей и боролась с хронической усталостью. Однако женщина похудела на 45 кг, и теперь ее вес стабилизировался на уровне 61 кг.

Врач снимает видео в TikTok на которых делится своим опытом. Хосода отмечает, что персональные тренеры часто советуют женщинам просто меньше есть и больше заниматься спортом, не учитывая особенности их возраста, в частности, гормональные изменения у женщин после 40 лет, генетику или скрытые проблемы со здоровьем.

В качестве примера Хосода указывает на себя. Она имеет наследственную предрасположенность к диабету второго типа, генетический вариант FTO, связанный с повышенным риском ожирения, длительно продолжающимся недиагностированным заболеванием щитовидной железы, нарушением микрофлоры кишечника, вызванным лечением антибиотиками в детстве, а также перименопаузу, которая изменяет гормональный фон.

Эми Хосода до и после похудения

В одном из своих видео в TikTok врач поделилась лучшими советами, которые помогают похудеть:

— Сосредоточьтесь на количестве сахара в пище, а не на калориях

— Пейте достаточно воды

— Поддерживайте нужный уровень магния

— Включите силовые тренировки в свой план тренировок

— Ешьте пять порций овощей с низким содержанием углеводов в день

— Не забывайте о полезных жирах в своем рационе

Ранее портал "Комментарии" сообщал о невероятных изменениях женщины, которая похудела более чем на 220 кг.

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