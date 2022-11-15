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Прогноз экспертов: одни овощи к весне сильно подорожают, другие будут в дефиците

К весне может обостриться дефицит лука

сегодня, 07:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", цены на некоторые овощи, в основном на те, которые выращивают весной и летом, за последний месяц стремительно подпрыгнули. Подорожали огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень. Картофель, морковь и лук пока держатся в цене. Стоит ли ждать подорожание овощей в ближайшее время в эфире "Суспільне" рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Прогноз экспертов: одни овощи к весне сильно подорожают, другие будут в дефиците

Супермаркет. Фото freepik.com

Эксперт прогнозирует, что весной украинцы увидят рост цен на целый ряд овощей. Это будет вызвано двумя главными факторами. Первый — значительные траты на хранение. Второй — риски перебоев с поставкой электроэнергии. Учитывая то, что многие овощи сложно будет сохранить до весны в хорошем состоянии, аграрии будут подымать цены, так как спрос рождает предложение. Отсюда прогноз, что до весны все овощи, кроме картофеля, борщового набора будут дорожать.

По словам Тараса Баштанника, сегодня картофеля и моркови в Украине предостаточно. Нет проблем ни с количеством, так как был хороший урожай, ни с хранением. Совсем иная ситуация с луком. На этот овощ может повысится к весне цена, более того, он может оказаться даже в дефиците. Проблема еще и в том, что те районы, где зачастую массово выращивают в Украине лук пока еще оккупированы. Поэтому урожай лука был не очень хороший.

"Среди позиций овощно-борщового набора, которые входят в салат "Оливье", дефицита пока нет. Мы говорим о моркови и картофеле, в первую очередь. Картофеля в Украине традиционно много", — рассказал специалист.

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Источник: https://suspilne.media/314046-v-ukraini-dorozcatimut-ovoci-borsovogo-naboru-ekspert/
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