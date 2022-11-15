Прогноз экспертов: одни овощи к весне сильно подорожают, другие будут в дефиците

Как передает издание "Комментарии", цены на некоторые овощи, в основном на те, которые выращивают весной и летом, за последний месяц стремительно подпрыгнули. Подорожали огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень. Картофель, морковь и лук пока держатся в цене. Стоит ли ждать подорожание овощей в ближайшее время в эфире "Суспільне" рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Супермаркет. Фото freepik.com

Эксперт прогнозирует, что весной украинцы увидят рост цен на целый ряд овощей. Это будет вызвано двумя главными факторами. Первый — значительные траты на хранение. Второй — риски перебоев с поставкой электроэнергии. Учитывая то, что многие овощи сложно будет сохранить до весны в хорошем состоянии, аграрии будут подымать цены, так как спрос рождает предложение. Отсюда прогноз, что до весны все овощи, кроме картофеля, борщового набора будут дорожать.

По словам Тараса Баштанника, сегодня картофеля и моркови в Украине предостаточно. Нет проблем ни с количеством, так как был хороший урожай, ни с хранением. Совсем иная ситуация с луком. На этот овощ может повысится к весне цена, более того, он может оказаться даже в дефиците. Проблема еще и в том, что те районы, где зачастую массово выращивают в Украине лук пока еще оккупированы. Поэтому урожай лука был не очень хороший.

"Среди позиций овощно-борщового набора, которые входят в салат "Оливье", дефицита пока нет. Мы говорим о моркови и картофеле, в первую очередь. Картофеля в Украине традиционно много", — рассказал специалист.

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