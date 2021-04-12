Продукты, от которых можно заразиться сальмонеллезом

Человек заражается сальмонеллезом, как правило, в результате потребления зараженных пищевых продуктов животного происхождения. Каких именно?

От каких продуктов можно подхватить сальмонеллез (фото из открытых источников)

Врач-инфекционист Елена Шарова рассказали, что сальмонеллез — довольно коварная инфекция, она размножается в продуктах, не изменяя ни их внешний вид, ни вкусовые качества. Если человек съел зараженный продукт, то достаточно 6-12 часов, чтобы у него поднялась температура, появилась усталость, вялость, тошнота, рвота и другие нарушения желудочно-кишечного тракта. Поэтому, чтобы оградить себя от подобных проблем, эксперт советует внимательнее относиться к продуктам, которые вы покупаете в супермаркете или на рынке.

Мясо

Мясо птицы хоть и вкусное, полезное и диетическое, но может стать причиной заражения заболеванием. Так что при приготовлении блюда с курицей убедитесь в том, что она хорошо прожаренная, особенно рядом с косточками. Но не только курицы носитель вредной бактерии, а еще и свинина, говядина и баранина.

Молоко и молочные продукты

Не покупайте у бабушек на рынке парное молоко, думая, что оно самое полезное. А если так сделали, то обязательно прокипятите. Эксперты не рекомендуют употреблять сырой, термически необработанный напиток. Также с осторожностью нужно относиться к сметане и домашнему сыру.

Яйца

Любите гоголь-моголь или пьете сырые яйца "для голоса"? Знайте, что бактерии Salmonella, поселившиеся на поверхности яйца, уже в течение 5 часов могут проникнуть через скорлупу внутрь, и тогда тому, кто съел такой продукт, будет совсем не до песен. Поэтому, яйца нужно тщательно варить или жарить, чтобы желток и белок не были жидкими.

Рыба

Бактерия Salmonella устойчива к солению и копчению, так что от такой рыбки лучше отказаться. Отдайте предпочтение только термически обработанной. Да и свежую покупайте только в проверенных точках.

Сырые овощи и фрукты

Несмотря на то, что овощи и фрукты являются настоящим источником витаминов и микроэлементов, они также могут стать причиной заражения сальмонеллезом. Поэтому перед употреблением тщательно их мойте под проточной водой, даже если они выращены у вас на грядке.

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