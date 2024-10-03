Продукты, которые обеспечат витамином D лучше, чем солнце

Витамин D является важным для поддержания здоровья костей, иммунной системы и общего самочувствия. Хотя солнечный свет является главным источником этого витамина, есть продукты, которые могут обеспечить его в достаточном количестве даже без воздействия ультрафиолетовых лучей. Из каких продуктов можно получить витамин D, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

Жирная рыба

Жирная рыба, как лосось, тунец, скумбрия и форель, являются одними из лучших природных источников витамина D. Они содержат высокие концентрации этого витамина, что делает их идеальными для поддержания его уровня в организме.

Рыбий жир

Рыбий жир, особенно из печени щепы, является еще одним мощным источником витамина D. Он содержит не только витамин D, но и омега-3 жирные кислоты, которые полезны для сердца и мозга.

Яичные желтки

Яичные желтки также содержат витамин D, хотя в меньших количествах по сравнению с жирной рыбой. Они являются хорошим вариантом для тех, кто не употребляет в пищу рыбу или рыбий жир.

Грибы

Некоторые виды грибов, особенно подвергшиеся ультрафиолетовому свету, могут содержать значительное количество витамина D. Грибы, такие как шиитаке и портобелло, могут быть хорошим источником этого витамина для вегетарианцев и веганов.

Обогащенные продукты

Многие продукты, такие как молоко, апельсиновый сок, йогурт и злаки, обогащаются витамином D. Это делается для того, чтобы помочь людям получать достаточное количество этого витамина.

Красное мясо и печень

Красное мясо и печень также содержат витамин D, хотя и в меньшем количестве по сравнению с рыбой и обогащенными продуктами. Они могут быть полезны для ищущих разнообразные источники этого витамина.

Включение этих продуктов в ваш рацион может быть особенно полезно в зимние месяцы, чтобы получить витамин D.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие способы помогут избежать переедания.



