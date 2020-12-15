Продуктовые этикетки: информация об ингредиентах

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Этикетки содержаться на всех упаковках с продуктами питания, за исключением очень маленьких упаковок и свежих продуктов, таких как фрукты, овощи и местные хлебобулочные изделия. Продуктовые этикетки сообщают потребителю, какие ингредиенты или добавки содержатся в конкретной пище. Они также предоставляют информацию по хранению продуктов питания, об изготовителе, какие питательные вещества содержатся в конкретном продукте и в каком количестве.

Все ингредиенты должны быть указаны в порядке убывания по весу, включая добавленную воду. Ингредиент, указанный первым, присутствует в наибольшей сумме. Так что если сахар указан первым ингредиентом в списке, это означает, что он является основным ингредиентом, то есть продукт содержит много сахара. Ингредиент, указанный последним, присутствует в наименьшей сумме.

Что нужно искать на этикетках продуктов

Замаскированные жиры, сахар и соль

Производители могут перечислить содержание жира, сахара или соли под разными названиями, делая их "скрытыми" в списке ингредиентов.

Жир на продуктовой этикетке также можно назвать маслом, кокосовым маслом, пальмовым маслом, сливками, салом, майонезом, сметаной, растительными маслами и жирами, гидрогенизированными маслами, сливочным молочным порошком, триглицеридами и т.д.

Сахар может скрываться под следующими названиями: коричневый сахар, кукурузный сироп, декстроза, дисахариды, фруктоза, глюкоза, мед, концентрат фруктового сока, фруктовый сироп, лактоза, солод, мальтоза, кленовый сироп, меласса, моносахариды, сорбит или ксилит.

Соль может быть указана как разрыхлитель, соль сельдерея, соль чеснока, натрий, дрожжевой экстракт, луковая соль, каменная соль, морская соль, бикарбонат натрия, метабисульфит натрия, нитрат натрия и др.

Пищевые добавки

Все пищевые добавки должны быть указаны в списке ингредиентов, например, загуститель (Е1422). Очень небольшое количество людей являются чувствительными к некоторым пищевым добавкам, чаще всего к искусственным красителям, консервантам и усилителям вкуса.

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