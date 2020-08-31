Как часто мы садимся на диету, в надежде, что "эта точно сработает". Но проходит несколько недель, а чуда так и не происходит. О том, как не мучать себя строгими диетами, но сбрасывать лишний вес, рассказывает диетолог Андрей Невский. Об этом пишет издание newsyou.

Если самочувствие нормальное, а вес тела никак не хочет уменьшаться, то стоит внимательно присмотреться к повседневным привычкам.

Привычки, которые мешают похудеть . Фото: unsplash.

Наиболее распространенная ошибка – заедать стресс. Когда такое случается, то лучше прятать еду подальше, или совсем не заходить на кухню без надобности.

Пробовать каждое блюдо, находясь в гостях. Часто мы так делаем, чтобы не обидеть хозяйку дома. Раз-другой – и это уже привычка! Поэтому лучше воздержаться от такой вежливости.

Доедать за детьми. Такое случается, когда женщине жалко выбрасывать оставшуюся пищу, и она решает еще раз "перекусить". Диетолог советует избавиться от этого, потому что все съеденные калории являются настоящими, и нет разницы "перекус" это или полноценный прием пищи. Необходимо научиться кушать за один присест, исключив частые перекусы.

Есть большими порциями также категорически нельзя. Лучше кушать чаще, но понемногу, чем наоборот. Потому как для организма это может стать настоящим испытанием, и привести к повышенному аппетиту. Также эксперт рекомендует забыть о разгрузочных днях, а лучше всегда есть в правильных количествах.





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