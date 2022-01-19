Портят вкус и запах: какие приправы не стоит добавлять в суп

Если хотите, чтобы ваш суп получился насыщенным, полезным и вкусным, эксперты не советуют добавлять в него следующие приправы:

Какие специи не надо добавлять в супы / Фото: freepik

Универсальные наборы специй и приправ

Прежде чем добавлять специи, нужно просмотреть ингредиенты, которые вы используете для приготовления блюда, чтобы они гармонично сочетались. Если вы готовите грибной суп, тогда к нему лучше подойдет эстрагон, тмин, мускатный орех, базилик, а вот для куриного бульона используйте тимьян, лавровый лист и розмарин. Но стоит помнить, что в универсальных наборах есть соль, поэтому не пересолите свое блюдо.

Все виды острых приправ

Не стоит приправлять супы острыми приправами, даже обычным черным перцем, а тем более перцем чили, халапеньо, васаби и прочими. Помните, что у каждого человека разные вкусовые рецепторы.

Сушеная зелень петрушки и укропа

В некоторых супах такие специи могут быть неуместны. Например, в овощных или крупяных супах петрушка и укроп придают неприятный привкус высушенного сена или травы.

Лаванда

Не используйте лаванду во время приготовления овощного супа, потому что она обладает душновато-сладким ароматом, который "перебьет" в блюде все остальное. Лаванда лучше подойдет для выпечки или варенья.

Мята

С этой специей также нужно быть аккуратнее, потому что мятное масло имеет характерный запах и вкус ментола, а он не подходит во многие блюда, в том числе и супы.

Напомним, когда нужно солить суп, чтобыон получился вкусным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супы являются важной составной частью полноценного питания, многие люди отказываются от их употребления. Чемэто грозит здоровью?

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