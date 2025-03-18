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Популярная закуска приводит к депрессии и тревожному расстройству

К каким проблемам со здоровьем приводит употребление чипсов

сегодня, 16:12
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Кречмаровская Наталия

Чипсы – это популярная закуска, которую любят как дети, так и взрослые. Однако, к сожалению, она может нанести серьезный вред здоровью. Чрезмерное потребление чипсов связано с развитием многих заболеваний.

Популярная закуска приводит к депрессии и тревожному расстройству

Иллюстративное фото

Чипсы содержат много калорий, жиров и углеводов, что способствует набору веса и развитию ожирения. Ожирение, в свою очередь, является фактором риска развития диабета 2 типа. Жиры могут привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени. А углеводы способствуют развитию кариеса.

Закуска содержит много насыщенных и трансжиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что приводит к образованию бляшек в артериях и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

В чипсах содержится много соли, которая задерживает воду в организме и повышает АД. Гипертония является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и почечной недостаточности. Также чрезмерное потребление соли может перегрузить почки и привести к их повреждению.

Некоторые исследования показывают, что акриламид, образующийся при жарке чипсов, может быть канцерогенным.

Также чипсы содержат мало клетчатки, что может привести к запорам и другим проблемам с пищеварением. А вредные химические вещества могут нарушить обмен веществ.

Некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление обработанных продуктов, таких как чипсы, может увеличить риск депрессии и тревожного расстройства.

Как уменьшить вред от чипсов

Ограничьте потребление чипсов. Не ешьте чипсы каждый день.

Выбирайте чипсы с низким содержанием соли и жиров.

Готовьте чипсы дома. Это позволит вам контролировать количество соли и жиров.

Ешьте чипсы вместе со здоровой пищей. Добавьте в чипсы овощи или фрукты.

Пейте много воды. Вода поможет вывести вредные вещества из организма.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о болезнях, к которым приводит майонез.




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