Популярная закуска приводит к депрессии и тревожному расстройству

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Чипсы – это популярная закуска, которую любят как дети, так и взрослые. Однако, к сожалению, она может нанести серьезный вред здоровью. Чрезмерное потребление чипсов связано с развитием многих заболеваний.
Иллюстративное фото
Чипсы содержат много калорий, жиров и углеводов, что способствует набору веса и развитию ожирения. Ожирение, в свою очередь, является фактором риска развития диабета 2 типа. Жиры могут привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени. А углеводы способствуют развитию кариеса.
Закуска содержит много насыщенных и трансжиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что приводит к образованию бляшек в артериях и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.
В чипсах содержится много соли, которая задерживает воду в организме и повышает АД. Гипертония является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и почечной недостаточности. Также чрезмерное потребление соли может перегрузить почки и привести к их повреждению.
Некоторые исследования показывают, что акриламид, образующийся при жарке чипсов, может быть канцерогенным.
Также чипсы содержат мало клетчатки, что может привести к запорам и другим проблемам с пищеварением. А вредные химические вещества могут нарушить обмен веществ.
Некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление обработанных продуктов, таких как чипсы, может увеличить риск депрессии и тревожного расстройства.
Ограничьте потребление чипсов. Не ешьте чипсы каждый день.
Выбирайте чипсы с низким содержанием соли и жиров.
Готовьте чипсы дома. Это позволит вам контролировать количество соли и жиров.
Ешьте чипсы вместе со здоровой пищей. Добавьте в чипсы овощи или фрукты.
Пейте много воды. Вода поможет вывести вредные вещества из организма.
Напомним, что портал "Комментарии" писал о болезнях, к которым приводит майонез.
Новости