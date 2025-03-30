Помидоры не так полезны, как все считают: кому опасно употреблять продукт

Помидоры – это популярный овощ, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако некоторым людям не следует его употреблять из-за высокого содержания кислоты, соланина и т.д. Портал "Комментарии" сообщает о потенциальных рисках и противопоказаниях.

Иллюстративное фото

Люди с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Помидоры содержат кислоту, которая может усилить симптомы ГЭРБ, такие как изжога и отрыжка. Людям из ГЭРБ следует ограничить употребление помидоров или полностью исключить их из рациона.

Люди с синдромом раздраженного кишечника (СПК). Эти овощи содержат фруктозу, которая может вызвать газообразование и вздутие живота у людей с СПК.

Люди с аллергией на пасленовые. Помидоры принадлежат к семейству пасленовых, в которую также входят картофель, баклажаны и перец. У людей с аллергией на пасленовые употребления помидоров может вызвать аллергические реакции, такие, как зуд во рту, отек губ и языка, а также крапивница.

Люди с почечной недостаточностью. Также этот овощ содержит калий, который может скапливаться в организме людей с почечной недостаточностью.

Люди с подагрой. Помидоры содержат пурины, которые могут повысить уровень мочевой кислоты в крови.

Люди с аутоиммунными заболеваниями. Некоторые исследования показывают, что соланин, содержащийся в помидорах, может усилить симптомы аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка.

Чтобы минимизировать риски от употребления помидоров, необходимо:

Очистить помидоры от кожицы и семян: Кожа и семена помидоров содержат больше соланина, чем мякоть.

Выбирать спелые помидоры: Спелые помидоры содержат меньше соланина, чем недозрелые.

Ограничить порции: Не использовать более 1-2 помидоров в день.

Консультироваться с врачом Если у вас есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед употреблением помидоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, кому опасно употреблять яблоки.



