Польза и вред свежих соков: кому не следует употреблять фреши

Свежие соки или фреши стали популярным выбором тех, кто стремится вести здоровый образ жизни. Они содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов, способных улучшить общее состояние здоровья. Однако, как и любой другой продукт, у свежих соков есть свои преимущества и недостатки, сообщает портал “Комментарии”.



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Польза свежих соков

Свежие соки являются богатым источником витаминов и минералов. Например, апельсиновый сок содержит большое количество витамина C, поддерживающего иммунную систему, а морковный сок богат витамином A, который полезен для зрения. Витамины и минералы, содержащиеся во фрешах, могут помочь поддерживать общее состояние здоровья и предотвращать дефицит питательных веществ.

Фреши содержат антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами в организме. Свободные радикалы могут вызвать повреждение клеток и способствовать развитию хронических заболеваний. Антиоксиданты, такие как витамин C и флавоноиды, содержащиеся в свежих соках, могут помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Свежие соки могут являться хорошим источником гидратации, особенно в жаркие дни или после физических нагрузок. Они содержат воду и электролиты, помогающие поддерживать водный баланс в организме.

Вред свежих соков

Одним из основных недостатков свежевыжатых соков является высокое содержание сахара. Даже натуральные сахара, содержащиеся во фруктах, могут вызвать повышение уровня глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с диабетом или тех, кто пытается контролировать свой вес.

Во время приготовления свежих соков удаляется большинство клетчатки, содержащейся во фруктах и овощах. Клетчатка важна для здоровья пищеварительной системы и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Свежие соки, особенно не проходящие пастеризацию, могут содержать вредные бактерии и вирусы, вызывающие пищевые инфекции. Это особенно опасно для детей, беременных женщин, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой.

Поэтому прежде чем употреблять свежие соки, следует учесть предостережения.

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