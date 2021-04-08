Полезные свойства сала, о которых вы не догадывались

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Светлана Шкурупий
Сало
– уникальный продукт, о пользе и вреде которого постоянно ведутся дискуссии.
Несмотря на то, что это жир, было неоднократно доказано: оно невероятно полезно
для нашего организма, потому что содержит много витаминов и ценных веществ.
В чем польза сала (фото из открытых источников)
Исследователи
из Мюнхенского университета отметили, что свиное сало содержит арахидоновую
кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Благодаря ей
нормализуется кровообращение и деятельность сердечно-сосудистой системы, в
также эта кислота укрепляет костную ткань и иммунную систему.
Также
в состав сала входит олеиновая кислота, которая улучшает работу печени и почек,
а еще предотвращает развитие атеросклероза - хронического
заболевания, при котором страдают стенки сосудов. Изучив состав сала ученые из
Германии пришли к выводу, что этот продукт можно добавить в список благотворных
животных жиров и даже порекомендовали употреблять небольшой кусочек сала каждый
день, особенно людям с сердечными проблемами.
Токсикологи
из Высшей медицинской школы Торонто тоже изучили микробиологический состав сала
и установили, что оно способствует выведению из организма ядовитых веществ, в
частности радионуклидов.
Но
при этом не стоит забывать, что в сале содержится много соли и калорий, поэтому ученые
советуют обходиться 30-граммовым кусочком за один прием.
Диетологи
советуют отдавать предпочтение соленому салу, а вот копченым не стоит
увлекаться. При копчении всех продуктов, не только сала, образуются вредные
соединения — фенолы — они являются канцерогенами. Жарить сало также не
рекомендуется — в процессе жарки оно окисляется и превращается в триглицериды,
которые вредны для печени.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если регулярно есть сало.
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