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Полезные свойства сала, о которых вы не догадывались

Ученые из Мюнхенского университета рассказали, какую пользу организму приносит употребление сала

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Сало – уникальный продукт, о пользе и вреде которого постоянно ведутся дискуссии. Несмотря на то, что это жир, было неоднократно доказано: оно невероятно полезно для нашего организма, потому что содержит много витаминов и ценных веществ.

Полезные свойства сала, о которых вы не догадывались

В чем польза сала (фото из открытых источников)

Исследователи из Мюнхенского университета отметили, что свиное сало содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Благодаря ей нормализуется кровообращение и деятельность сердечно-сосудистой системы, в также эта кислота укрепляет костную ткань и иммунную систему.

Также в состав сала входит олеиновая кислота, которая улучшает работу печени и почек, а еще предотвращает развитие атеросклероза - хронического заболевания, при котором страдают стенки сосудов. Изучив состав сала ученые из Германии пришли к выводу, что этот продукт можно добавить в список благотворных животных жиров и даже порекомендовали употреблять небольшой кусочек сала каждый день, особенно людям с сердечными проблемами. 

Токсикологи из Высшей медицинской школы Торонто тоже изучили микробиологический состав сала и установили, что оно способствует выведению из организма ядовитых веществ, в частности радионуклидов.

Но при этом не стоит забывать, что в сале содержится много соли и калорий, поэтому ученые советуют обходиться 30-граммовым кусочком за один прием.

Диетологи советуют отдавать предпочтение соленому салу, а вот копченым не стоит увлекаться. При копчении всех продуктов, не только сала, образуются вредные соединения — фенолы — они являются канцерогенами. Жарить сало также не рекомендуется — в процессе жарки оно окисляется и превращается в триглицериды, которые вредны для печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если регулярно есть сало.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/3787305-ob-etih-poleznyih-svoystvah-sala-vyi-dazhe-ne-dogadyivalis.html/9/
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