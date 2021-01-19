Полезно ли есть суп

С самого детства наши бабушки и мамы готовили супы и говорили, что это очень полезно. Но на самом деле, так ли полезен суп для нашего организма, давайте разберемся.

Польза и вред от супов. Фото: static.1000.menu

Суп "вошел в моду" во времена Советского Союза. Тогда жидкую пищу подавали первым и обязательным блюдом на обед. Считалось, что суп добавляет физических сил и улучшает иммунитет.

Однако сейчас о полезных свойствах первых блюд ведется множество споров. Практика показывает, что легкие супы и бульоны полезны при простуде, а также после операций.

Некоторые ученые утверждают, что известные куриные бульоны наоборот вредны для нас, поскольку во время варки супа из мяса выделяются вещества, вредные для организма. Кроме того "водичка" в супах вымывает желудочный сок, затрудняет пищеварение.

Украинский гастроэнтеролог Оксана Романенко сообщает, что супы есть необязательно. Отсутствие в рационе жидких блюд не провоцирует гастрит. Некоторым суп вообще противопоказан, так как он усиливает кислотообразования.

Однако, если вы любите жидкие блюда, придерживайтесь следующих рекомендаций.

1. Суп должен быть умеренной температуры — не очень горячим и не очень холодным.

2. Избегайте острых жидких блюд.

3. Варите супы на диетическом мясе, например курятине.

4. Не приправляйте супы так называемыми "бульонными кубиками", поскольку они токсичны для нашего организма.

5. Не жарьте морковь и лук в суп на подсолнечном масле. При высоких температурах она образует вредные трансжиры.

Оксана Романенко отмечает, что для того чтобы быть здоровым главное в любом виде употреблять в пищу мясо, кисломолочные продукты, крупы, яйца, овощи и фрукты.

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