logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.01.2021

BTC/USD

36416.17

ETH/USD

1378.79

LTC/USD

157.69

НБУ 19.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Полезно ли есть суп
commentss НОВОСТИ Все новости

Полезно ли есть суп

Чтобы быть здоровым, не обязательно есть суп

сегодня, 21:15
Автор:

Кириєнко Анна

С самого детства наши бабушки и мамы готовили супы и говорили, что это очень полезно. Но на самом деле, так ли полезен суп для нашего организма, давайте разберемся.

Полезно ли есть суп

Польза и вред от супов. Фото: static.1000.menu

Суп "вошел в моду" во времена Советского Союза. Тогда жидкую пищу подавали первым и обязательным блюдом на обед. Считалось, что суп добавляет физических сил и улучшает иммунитет.

Однако сейчас о полезных свойствах первых блюд ведется множество споров. Практика показывает, что легкие супы и бульоны полезны при простуде, а также после операций.

Некоторые ученые утверждают, что известные куриные бульоны наоборот вредны для нас, поскольку во время варки супа из мяса выделяются вещества, вредные для организма. Кроме того "водичка" в супах вымывает желудочный сок, затрудняет пищеварение.

Украинский гастроэнтеролог Оксана Романенко сообщает, что супы есть необязательно. Отсутствие в рационе жидких блюд не провоцирует гастрит. Некоторым суп вообще противопоказан, так как он усиливает кислотообразования.

Однако, если вы любите жидкие блюда, придерживайтесь следующих рекомендаций.

1. Суп должен быть умеренной температуры — не очень горячим и не очень холодным.

2. Избегайте острых жидких блюд.

3. Варите супы на диетическом мясе, например курятине.

4. Не приправляйте супы так называемыми "бульонными кубиками", поскольку они токсичны для нашего организма.

5. Не жарьте морковь и лук в суп на подсолнечном масле. При высоких температурах она образует вредные трансжиры.

Оксана Романенко отмечает, что для того чтобы быть здоровым главное в любом виде употреблять в пищу мясо, кисломолочные продукты, крупы, яйца, овощи и фрукты.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, почему гнезда ласточек обладают омолаживающим эффектом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/lady/zdorovye/zdorovyi-obraz-zhizni/chi-korisno-yisti-sup-519831.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ