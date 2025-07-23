Полезен для здоровья и не вредит фигуре: какой хлеб можно есть без ограничений

Хлеб давно занимает важное место в украинском рационе. Однако в последнее время он часто становится объектом критики – ему приписывают негативное влияние на фигуру и общее состояние здоровья. Но, как отмечает сертифицированный диетолог Лиза Ричардс, не весь хлеб одинаково вреден — многие его виды, напротив, оказывают положительное воздействие на организм.

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Прежде всего эксперт советует избегать белого хлеба, особенно тем, кто стремится к здоровому питанию или находится в процессе похудения. Белый хлеб производят из рафинированной муки, почти полностью лишенной клетчатки. Такой продукт является источником быстрых углеводов, стремительно увеличивающих уровень сахара в крови. Это не только вредит фигуре, но и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа.

К тому же в промышленном белом хлебе часто есть консерванты и другие добавки, которые могут вызвать воспаление и нарушения желудочно-кишечного тракта. Фактически, белый хлеб — это быстро усваивающиеся "пустые калории", не обеспечивая длительного насыщения.

Вместо него диетолог рекомендует выбирать цельнозерновой хлеб. В нем сохранена натуральная клетчатка и полезные вещества. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, он способствует нормальному пищеварению, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и предотвращает запоры.

Еще один полезный вариант – ржаной хлеб. Он содержит меньше калорий (около 65 ккал в ломте), богат тиамином, селеном, калием и марганцем, а также дает длительное чувство сытости, что очень важно при снижении веса.

А лучшим выбором специалист считает хлеб на закваске. Его изготовляют путем природной ферментации, позволяющей сложным углеводам расщепляться до более простых форм. Такой хлеб медленнее переваривается и обеспечивает постепенное высвобождение глюкозы в кровь, благодаря чему уровень сахара не прыгает, а аппетит остается под контролем.

Как уже писали "Комментарии", многие стремящиеся похудеть исключают из своего рациона хлеб и масло, считая их врагами стройной фигуры. Однако это один из самых распространенных мифов в диетологии. На самом деле, эти продукты могут быть частью здорового питания, если употреблять их правильно.