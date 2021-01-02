Похмелье приводит к обострению хронических заболеваний

Медики предупреждают, что алкогольная интоксикация может спровоцировать рецидив хронических недугов.

Фото: europeanlung.org

В зависимости от индивидуальности каждого организма процесс окисления этилового спирта происходит с разной скоростью и иногда достаточно одного праздничного вечера, сопровождающегося чрезмерным употреблением спиртного, чтобы навредить здоровью. При этом наибольшая опасность исходит не только от самого отравления, сколько от общего ослабления защитных сил организма и обострения хронических заболеваний.

Похмелье зачастую приводит к повышенному артериальному давлению, гипертоническому кризу и кровоизлиянию в мозг. На фоне обычного похмелья может возникнуть сердечная аритмия, инфаркт, инсульт с тяжелым параличом или даже полная остановка сердца.

Напомним, Исследователи из медицинского университета Чеджу заявили, что улучшить состояние утром после праздников поможет молодая спаржа. По их словам, в этом овоще содержится много витаминов, минералов и аминокислот, которые снижают окислительный процесс в результате воздействия спиртного на клетки печени. А вот другие ученые считают, что побороть похмельный синдром поможет газированный сок лимона и лайма. Оказывается, что такой напиток расщепляет вещества, которые накапливаются в организме после употребления спиртных напитков и провоцируют такие неприятные симптомы, как боль и тошнота. Еще сок этих цитрусовых стимулирует выработку ферментов. Американские ученые в борьбе с похмельем рекомендуют употреблять корейский суп Як-а-мейн. В его составе есть соленая говядина, бульон на основе соевого соуса, лапша, вареное яйцо и лук.

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