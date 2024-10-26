Почти вечные: продукты, которые не портятся годами

В мире, где пищевые отходы становятся все большей проблемой. Знать, какие продукты могут храниться долгое время, очень полезно. Такие продукты не только помогают уменьшить количество отходов, но и могут быть незаменимыми в экстренных ситуациях, сообщает портал "Комментарии".

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Мед является одним из самых известных продуктов, которые не портятся. Благодаря своему низкому содержанию влаги и высокой кислотности мед может храниться практически вечно. Археологи даже находили мед в египетских гробницах, который пригоден к употреблению. Мед обладает антибактериальными свойствами, что также способствует его долговечности.

Соль является еще одним непортящимся продуктом. Она используется как консервант на протяжении тысячелетий, поскольку предотвращает рост бактерий. ВОЗ отмечает, что соль является важным минералом для поддержания электролитного баланса в организме. Важно хранить соль в сухом месте во избежание ее слеживания.

Сухое молоко или порошковое молоко продукт не портится годами, если его правильно хранить. Оно является отличным источником белка и кальция. ADA рекомендует использовать сухое молоко в качестве альтернативы свежему молоку в экстренных ситуациях.

Белый рис может храниться до 30 лет в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте. Он является основным продуктом питания для многих культур и содержит углеводы, необходимые для энергии. Рекомендуется включать рис в рацион как источник энергии и питательных веществ.

Сухие бобовые, такие как фасоль, горох и чечевица, могут сохраняться до 10 лет. Они являются отличным источником белка, клетчатки и других важных питательных веществ. ADA отмечает, что бобовые являются важной частью здорового питания.

Соевый соус обладает высоким содержанием соли, что делает его устойчивым к порче. Он может сохраняться годами. Соевый соус придает вкус многим блюдам и является важным ингредиентом во многих кухнях мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие продукты не следует хранить в холодильнике.



