Почему зимой нужно есть чернослив: 5 весомых причин

Зимой организм может испытывать дефицит витаминов, потому что ассортимент свежих фруктов ограничен. В таком случае, можно добавить в свой рацион сухофрукты, в частности чернослив. Что в нем особенного?

Почему зимой нужно есть чернослив (фото из открытых источников)

Богатый витаминный состав

Чернослив богат на клетчатку, фосфор, калий, йод, пектины, а также витамины С, В, РР, Е и К. Еще в сухофруктах содержатся различные кислоты, в том числе яблочная, лимонная, щавелевая, Такой витаминны состав помогает поддерживать правильную работу всего организма.

Для энергии

Эксперты отмечают, что в зимние дни нам часто не хватает энергии, активности и жизненного тонуса, но повысить свою продуктивность можно с помощью употребления чернослива. В нем содержится глюкоза, сахароза и фруктоза. Лучше всего продукт есть утром.

От депрессии

Зимой многие люди впадают в депрессию, поэтому важно вовремя защититься от такого состояния. А нормализовать работу нервной системы помогут витамины группы В, которые много в черносливе.

Для иммунитета

В составе этих сухофруктов много антиоксидантных веществ, которые поддерживают иммунную систему и нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, предотвращая развитие серьезных заболеваний. Для укрепления иммунитета, специалисты рекомендуют съедать 2-3 сливы ежедневно.

Для красоты

Антиоксиданты, содержащиеся в черносливе, также помогают замедлить процесс старения и предотвратить появление морщин, высыпаний и раздражений на коже. Еще в сухофруктах есть витамины красоты, которые благоприятно действуют на цвет кожи и на ее упругость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от какого заболевания убережет чернослив.

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