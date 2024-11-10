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Почему украинцы так тяжело воспринимают подорожание яиц

На некоторых украинских прилавках цена за десяток яиц достигла 90 гривен

10 ноября 2024, 13:22
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Недилько Ксения

Куриные яйца занимают важное место в украинской кухне и культуре. Поэтому украинцы так болезненно воспринимают повышение цен именно на яйца, а не, скажем, на шоколад, который также вырос в цене.

Почему украинцы так тяжело воспринимают подорожание яиц

Иллюстративное фото

Куриные яйца являются незаменимым продуктом для многих семей по нескольким причинам:

1. Питательная ценность

Яйца – это богатый источник белка, витаминов и минералов. Они содержат витамины A, D, E и группы B, а также важные микроэлементы, такие как железо и цинк. Благодаря своей высокой питательной ценности яйца являются важной частью рациона, особенно для детей и пожилых людей.

2. Экономичность

Яйца были одним из самых доступных продуктов на рынке. Их стоимость была относительно низкой, а питательная ценность – высокой, что делает их идеальным продуктом для семей с различным уровнем дохода.

3. Универсальность в кулинарии

Яйца используются в огромном количестве блюд. Они могут быть приготовлены разными способами: вареными, жареными, в виде омлетов, добавлены в салаты, выпечку и десерты. Их универсальность делает их незаменимыми в любой кухне.

4. Культурные традиции

Яйца играют важную роль в украинских традициях и праздниках. Например, на Пасху украинцы красят яйца – писанки и крашанки, которые символизируют новую жизнь и возрождение. Это не только кулинарная практика, но и часть культурного наследия.

5. Легкость в хранении и использовании

Яйца легко хранить и готовить, что делает их идеальным продуктом для занятых людей. Они могут долго сохраняться в холодильнике и не требуют сложных условий хранения.

6. Поддержка местных производителей

В Украине существует множество фермерских хозяйств, которые занимаются производством куриных яиц. Поддержка местных производителей способствует развитию экономики и созданию рабочих мест.

Куриные яйца – это не просто продукт питания, а важная часть украинской культуры и традиций. Их питательная ценность, экономичность, универсальность в кулинарии и культурное значение делают их незаменимым продуктом для многих украинских семей. Независимо от времени года и праздников, яйца всегда остаются популярным и востребованным продуктом на столах украинцев. Поэтому остается надеяться, что к началу 2025 года цены на яйца снизятся, как сообщали в Минагрополитики.



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