Почему стоит воздержаться от покупки магазинного хлеба: врач дала внятный ответ

Магазинный хлеб покупать не рекомендуется из-за большого содержания в нем глютена и сахара. Все это негативно влияет на человеческий организм. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказала специалист по питанию Ксения Черная на своем ютуб-канале.

Хлеб. Фото: из открытых источников

Специалист отметила, если сравнить тот хлеб, который сегодня лежит на прилавках в магазинах, с тем хлебом, который выпекали наши предки, то это два совершенно разных продукта. Главное различие в количестве глютена. Клейковина, которая есть в магазинном хлебе, очень неблагоприятно влияет на всю систему пищеварения.

Ксения Черная рассказала, хлеб – это обязательный продукт в рационе украинцев. При этом не стоит забывать, что ежедневное употребление хлеба может привести к застою желчи, образованию полипов, камней в желчном пузыре. Также могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой, вздутие, газообразование. Могут даже появиться высыпания на коже.

Диетолог также объяснила причину, почему даже, если съесть совсем немного хлеба, то появляется чувство насыщения. Все дело в большом содержании сахара в хлебе.

Ксения Черная посоветовала всем украинцам, у кого есть такая возможность, выпекать хлеб дома. Такой продукт будет полезным вашему организму.

Читайте также на портале "Комментарии" — специалисты посоветовали украинцам готовиться к тому, что вскоре ценники на хлебобулочные продукты могут резко поменяться. К этому приведет увеличение цен на энергоносители. Предприниматели будут вынуждены поднять цены на хлеб, чтобы выровнять себестоимость и не быть в убытке.





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