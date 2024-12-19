Почему опасно каждый день употреблять орехи: топ причин

Орехи известны своими многочисленными полезными свойствами, такими как высокое содержание белка, здоровых жиров, витаминов и минералов. Однако, как и любой другой продукт, их чрезмерное потребление может иметь отрицательные последствия для здоровья.

Иллюстративное фото

Орехи являются высококалорийными продуктами. К примеру, 100 граммов миндаля содержит около 600 калорий. Ежедневное употребление большого количества орехов может привести к чрезмерному потреблению калорий, что в свою очередь может способствовать набору веса и ожирению.

Чрезмерное потребление калорий может привести к увеличению веса, что является фактором риска для многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Ожирение связано с повышенным риском развития хронических заболеваний, таких как гипертония, инсульт и некоторые виды рака.

Орехи являются одним из самых распространенных аллергенов. Аллергия на орехи может быть очень серьезной и даже опасной для жизни. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, затрудненное дыхание и анафилактический шок. Это тяжелая аллергическая реакция, которая может привести к смерти, если не оказать своевременную медицинскую помощь. Даже менее серьезные аллергические реакции могут значительно ухудшить качество жизни.

Некоторые орехи, такие как миндаль и кешью, содержат высокий уровень оксалатов. Оксалаты могут способствовать образованию камней в почках, особенно у людей, подверженных этому заболеванию. Постоянное потребление продуктов с высоким содержанием оксалатов может ухудшить функцию почек.

Орехи также содержат фитаты, которые могут связываться с минералами , такими как железо, цинк и кальций, и снижать их биодоступность. Это может привести к дефициту этих важных минералов в организме. Недостаток железа, цинка и кальция может привести к анемии, ослаблению иммунной системы и проблемам с костями. Фитаты могут оказывать влияние на обмен веществ, что может иметь негативные последствия для общего здоровья.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему опасно ежедневно употреблять яйца.



