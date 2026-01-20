Почему нужно хранить хлеб в морозильнике: вы никогда не догадаетесь причину

Способ хранения хлеба влияет не только на срок его годности, но и на пользу для здоровья. Как сообщает HuffPost, замораживание хлеба может положительно сказаться на пищеварении, здоровье кишечника и уровне сахара в крови. Это происходит из-за природного процесса, известного как ретроградация крахмала, во время которого образуется резистентный крахмал.

Фото: из открытых источников

Что такое ретроградация?

Диетолог Эйвери Зенкер объясняет: во время этого процесса молекулы крахмала перестраиваются, формируя новые кристаллические структуры, которые труднее усваиваются организмом. Поэтому их называют "резистентным крахмалом".

Уровень образования резистентного крахмала в хлебе зависит от многих факторов: вида пшеницы, рецептуры, способа обработки и выпечки. По словам Зенкера, в свежем белом хлебе его содержится от 0,5 до 1,7% от веса продукта, тогда как после охлаждения или заморозки и последующего размораживания этот показатель может возрасти до 1–3%.

Что происходит с хлебом при охлаждении и замораживании?

Специалист по пищевым продуктам Брайан Чау отмечает, что хранение хлеба в холодильнике делает его более сухим, поскольку низкая температура и циркуляция воздуха приводят к обезвоживанию, особенно если хлеб неплотно упакован. Более простое решение – немного увлажнить его во время разогрева, например в духовке, на плите или во время тостирования.

Замораживание делает хлеб более плотным. Чау объясняет, что при размораживании ледовые кристаллы разрушают клеточные структуры продукта, изменяющего его текстуру.

Таким образом, правильное хранение хлеба не только продлевает его свежесть, но и улучшает пищевую ценность благодаря образованию полезного резистентного крахмала.

Как уже писали "Комментарии", магний является жизненно важным минералом, участвующим в сотнях процессов в организме — от работы мышц и нервной системы до поддержания сердца и уровня сахара в крови. Средняя суточная норма магния для взрослых женщин составляет примерно 310–320 мг, в то время как мужчинам необходимо около 400–420 мг в день.