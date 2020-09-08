Если в день кушать более 3-х яиц, то это может вызвать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили эксперты из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго, передает издание changeua.

Почему нельзя есть много яиц: мнение экспертов. Фото: unsplash.

Специалисты провели несколько исследований, после которых им удалось установить, что в одном яйце содержится приблизительно 186 мг холестерина, а значит – в 3-4-х содержание холестерина достигает около 750 мг. Такое количество холестерина за один день превышает дозволенную норму больше, чем в половину. А именно – на 60 процентов.

Чтобы установить такой факт, ученые пригласили больше 29 тысяч участников. И они пришли к выводу, что каждые 300 мг холестерина могут нести угрозу преждевременной смерти и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эксперты настаивают на том, что кушать яйца лучше всего термически обработанными. Потому как употребление сырых яиц может быть не совсем безопасно: это может поспособствовать заражению болезнями. В сыром виде разрешается есть только перепелиные яйца.

Кроме того, что нужно придерживаться правильной нормы яиц в день, рекомендуется чередовать жаренные и вареные яйца. Потому как в первом варианте приготовления содержится достаточно большое количество жира.





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