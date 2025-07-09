В течение длительного времени яйца обладали противоречивой репутацией — их обвиняли в повышении уровня холестерина и даже советовали ограничить или исключить из рациона. Однако новые научные исследования полностью опровергли эти представления. Как сообщает DailyGalaxy, современная наука подтверждает: яйца – это мощный источник питательных веществ, которые приносят существенную пользу здоровью.

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Исследование, обнародованное в научном журнале Food & Function, показало поразительные результаты: люди, потреблявшие в среднем 1,5 яйца в день, имели значительно лучшую плотность костной ткани. В частности, плотность костей в области бедра была выше на 72%, а позвоночника — на 83% по сравнению с теми, кто избегал яиц. Это открытие имеет огромное значение для профилактики остеопороза.

Причина в уникальном составе яиц. Они содержат комплекс полезных веществ, необходимых для поддержания костной структуры: кальция, магния, фосфора, цинка, витамина D и K1. Именно последний активирует белок, укрепляющий костную ткань.

Что касается распространенного страха о холестерине, то специалисты объясняют: современные исследования не оказали существенного влияния яиц на его уровень у здоровых людей. Диетолог Коринн Чичепортиш-Аяше уверяет – употреблять до двух яиц в день не только безопасно, но и полезно. Желтки содержат антиоксиданты, полезные жиры и соединения, поддерживающие работу сердца и сосудов.

В результате большинство людей могут спокойно включать 1–2 яйца в день в свой рацион, не опасаясь негативного влияния на здоровье. Яйца сегодня считаются важной составляющей сбалансированного питания.

Портал "Комментарии уже писал, что яйца считаются одним из самых питательных продуктов, содержащих белок, витамины и полезные жиры. В то же время они могут стать источником потенциальной опасности. Даже одно яйцо может стать причиной серьезного пищевого отравления, поэтому следует знать, как распознать испорченные яйца.