Почему диеты не работают: главная причина набора веса, о которой молчат

Многие из нас недооценивают важность полноценного сна, считая, что несколько бессонных ночей не будут иметь серьезных последствий. Однако современные исследования свидетельствуют об обратном: хроническое недосыпание может стать незаметным, но весомым фактором набора лишнего веса. Каким образом недостаток сна влияет на наш аппетит, обмен веществ и общее состояние организма? Рассмотрим это поподробнее.

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Гормональный дисбаланс: грелин и лептин

Два ключевых гормона, регулирующих аппетит, – это грелин и лептин. Грелин, известный как "гормон голода", сигнализирует мозгу о необходимости приема пищи, тогда как лептин, "гормон сытости", информирует о насыщении. Недостаточный сон приводит к повышению уровня грелина и снижению лептина, что, в свою очередь, приводит к повышенному аппетиту и перееданию. Исследования показали, что после ночи с ограниченным сном уровень грелина увеличивается на 28%, а лептина уменьшается на 18%, что приводит к повышению ощущения голода на 24%.

Повышение уровня кортизола: стресс и аппетит.

Недосыпание является стрессовым фактором для организма, что приводит к повышению уровня кортизола – гормона стресса. Высокий уровень кортизола стимулирует аппетит, особенно к продуктам с высоким содержанием сахара и жиров. Это объясняет, почему после бессонной ночи нас часто тянет на сладкое или жирное.

Снижение физической активности и энергетические затраты

Усталость, вызванная недосыпанием, снижает уровень физической активности. Вялость и апатия делают нас менее склонными к занятиям спортом или даже обычной прогулкой. Это приводит к уменьшению энергетических затрат, что в сочетании с повышенным потреблением калорий способствует набору веса.

Нарушение обмена веществ и метаболизма глюкозы

Недостаточный сон оказывает негативное влияние на обмен веществ, в частности на метаболизм глюкозы. Это может привести к инсулинорезистентности – состоянию, когда клетки организма менее чувствительны к инсулину, что повышает риск развития диабета 2 типа и способствует накоплению жировой ткани.

Смена пищевых предпочтений

Недосыпание влияет на мозговые центры, ответственные за вознаграждение и удовлетворение, которые могут менять пищевые предпочтения. Невысыпающиеся люди чаще выбирают продукты с высоким содержанием калорий, сахара и жиров, что способствует набору веса.

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