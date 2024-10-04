"Плато веса": почему вес перестал снижаться и как избавиться от лишних килограммов

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Снижение веса может быть сложным процессом, и многие люди сталкиваются с так называемым "плато веса", когда вес перестает снижаться, несмотря на все усилия. Это может быть очень демотивирующим, но понимание причин этого явления и способов его преодоления может помочь вам снова начать худеть. Портал "Комментарии" сообщает, почему так происходит и как избавиться от лишних килограммов.
Иллюстративное фото
Метаболическая адаптация: Когда вы начинаете худеть, ваш организм адаптируется к новым условиям. Метаболизм замедляется, чтобы сохранить энергию, что может привести к остановке снижения веса.
Снижение мышечной массы: Во время диеты вы можете терять не только жир, но и мышечную массу. Мышцы сжигают больше калорий, чем жир, поэтому их потеря может снизить ваш базовый метаболизм.
Неправильный подсчет калорий: Люди часто недооценивают количество потребляемых ими калорий и переоценивают количество калорий, которые они сжигают во время физической активности.
Гормональные изменения: Гормоны, такие как лептин и грелин, регулирующие аппетит и ощущение сытости, могут изменяться во время диеты, влияющей на ваш аппетит и метаболизм.
Чтобы снова начать избавляться от лишних килограммов специалисты советуют:
Пересмотрите свой рацион: Ведите пищевой дневник, чтобы точно знать, что и сколько вы едите. Это поможет обнаружить скрытые калории и сделать необходимые коррективы.
Увеличьте физическую активность: Добавьте в расписание больше физических упражнений или увеличьте интенсивность тренировок. Это поможет сжечь больше калорий и ускорить метаболизм.
Измените режим тренировок: Если вы занимаетесь одним и тем же видом физической активности в течение длительного времени, ваш организм может адаптироваться к этому. Попробуйте новые виды спорта или измените интенсивность тренировок.
Обеспечьте достаточный сон: Недостаточный сон может влиять на гормоны, регулирующие аппетит, и увеличивать риск переедания. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
Уменьшите уровень стресса: Стресс может приводить к перееданию и увеличению веса. Найдите способы расслабления, такие как медитация, йога или прогулки на открытом воздухе.
Пейте больше воды: Вода помогает поддерживать обмен веществ на высоком уровне и может снизить аппетит. Старайтесь пить не менее 8 стаканов воды в день.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как вывести лишнюю соль из организма.
Новости