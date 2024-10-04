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"Плато веса": почему вес перестал снижаться и как избавиться от лишних килограммов

Почему вес останавливается в период похудения

сегодня, 15:07
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Кречмаровская Наталия

Снижение веса может быть сложным процессом, и многие люди сталкиваются с так называемым "плато веса", когда вес перестает снижаться, несмотря на все усилия. Это может быть очень демотивирующим, но понимание причин этого явления и способов его преодоления может помочь вам снова начать худеть. Портал "Комментарии" сообщает, почему так происходит и как избавиться от лишних килограммов.

"Плато веса": почему вес перестал снижаться и как избавиться от лишних килограммов

Иллюстративное фото

Специалисты называют следующие причины "плато веса":

Метаболическая адаптация: Когда вы начинаете худеть, ваш организм адаптируется к новым условиям. Метаболизм замедляется, чтобы сохранить энергию, что может привести к остановке снижения веса.

Снижение мышечной массы: Во время диеты вы можете терять не только жир, но и мышечную массу. Мышцы сжигают больше калорий, чем жир, поэтому их потеря может снизить ваш базовый метаболизм.

Неправильный подсчет калорий: Люди часто недооценивают количество потребляемых ими калорий и переоценивают количество калорий, которые они сжигают во время физической активности.

Гормональные изменения: Гормоны, такие как лептин и грелин, регулирующие аппетит и ощущение сытости, могут изменяться во время диеты, влияющей на ваш аппетит и метаболизм.

Как преодолеть "плато веса"

Чтобы снова начать избавляться от лишних килограммов специалисты советуют:

Пересмотрите свой рацион: Ведите пищевой дневник, чтобы точно знать, что и сколько вы едите. Это поможет обнаружить скрытые калории и сделать необходимые коррективы.

Увеличьте физическую активность: Добавьте в расписание больше физических упражнений или увеличьте интенсивность тренировок. Это поможет сжечь больше калорий и ускорить метаболизм.

Измените режим тренировок: Если вы занимаетесь одним и тем же видом физической активности в течение длительного времени, ваш организм может адаптироваться к этому. Попробуйте новые виды спорта или измените интенсивность тренировок.

Обеспечьте достаточный сон: Недостаточный сон может влиять на гормоны, регулирующие аппетит, и увеличивать риск переедания. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.

Уменьшите уровень стресса: Стресс может приводить к перееданию и увеличению веса. Найдите способы расслабления, такие как медитация, йога или прогулки на открытом воздухе.

Пейте больше воды: Вода помогает поддерживать обмен веществ на высоком уровне и может снизить аппетит. Старайтесь пить не менее 8 стаканов воды в день.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как вывести лишнюю соль из организма.



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