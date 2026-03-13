Пить кофе стоит совсем не после пробуждения: раскрыта правда об идеальном времени употребления.

Специалисты советуют подождать около полутора часов после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку кофе. Доктор Майкл Бреус объясняет, что это помогает организму более эффективно "проснуться" и даже повышает уровень энергии, сообщает Mirror.

Фото: из открытых источников

Он отмечает, что время, когда человек испытывает сонливость или бодрость, зависит от его "хронотипа". Ранние птицы начинают вырабатывать гормон сна мелатонин около 20:00, из-за чего к 21:30 могут чувствовать себя уставшими. В соответствии с этим существует "оптимальное" время для потребления кофе.

Бреус отмечает, что во время сна организм теряет значительное количество воды – почти литр – из-за испарения во время дыхания. Кофе, являясь мочегонным средством, лишь усиливает обезвоживание, что делает утренний кофеин менее эффективным. Поэтому врач советует выпить сначала 3-4 стакана воды и подождать 90 минут, чтобы организм восстановил водный баланс.

Еще один аргумент – гормоны пробуждения. После сна уровень кортизола и адреналина в мозге высок, и они выполняют стимулирующую роль. Добавление кофе в этот момент не усиливает энергию, а лишь создает дополнительную нагрузку на организм. Когда уровень этих гормонов естественным образом снижается через 90 минут, кофеин начинает эффективнее стимулировать, усиливая бодрость.

Исследование Университета Аризоны 2025 также подтверждает, что оптимально ждать до двух часов после пробуждения. Доктор Майкл Гарднер объясняет, что уровень аденозина, который будет блокировать кофеин, сначала низкий, и утренняя чашка кофе дает меньший эффект. После его повышения кофеин работает более эффективно, обеспечивая более сильный заряд энергии.

