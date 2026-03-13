logo

BTC/USD

73465

ETH/USD

2186.99

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Пить кофе стоит совсем не после пробуждения: раскрыта правда об идеальном времени употребления.
commentss НОВОСТИ Все новости

Пить кофе стоит совсем не после пробуждения: раскрыта правда об идеальном времени употребления.

Эксперт отметил, что есть оптимальный момент для того, чтобы выпить кофе

13 марта 2026, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Специалисты советуют подождать около полутора часов после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку кофе. Доктор Майкл Бреус объясняет, что это помогает организму более эффективно "проснуться" и даже повышает уровень энергии, сообщает Mirror.

Пить кофе стоит совсем не после пробуждения: раскрыта правда об идеальном времени употребления.

Фото: из открытых источников

Он отмечает, что время, когда человек испытывает сонливость или бодрость, зависит от его "хронотипа". Ранние птицы начинают вырабатывать гормон сна мелатонин около 20:00, из-за чего к 21:30 могут чувствовать себя уставшими. В соответствии с этим существует "оптимальное" время для потребления кофе.

Бреус отмечает, что во время сна организм теряет значительное количество воды – почти литр – из-за испарения во время дыхания. Кофе, являясь мочегонным средством, лишь усиливает обезвоживание, что делает утренний кофеин менее эффективным. Поэтому врач советует выпить сначала 3-4 стакана воды и подождать 90 минут, чтобы организм восстановил водный баланс.

Еще один аргумент – гормоны пробуждения. После сна уровень кортизола и адреналина в мозге высок, и они выполняют стимулирующую роль. Добавление кофе в этот момент не усиливает энергию, а лишь создает дополнительную нагрузку на организм. Когда уровень этих гормонов естественным образом снижается через 90 минут, кофеин начинает эффективнее стимулировать, усиливая бодрость.

Исследование Университета Аризоны 2025 также подтверждает, что оптимально ждать до двух часов после пробуждения. Доктор Майкл Гарднер объясняет, что уровень аденозина, который будет блокировать кофеин, сначала низкий, и утренняя чашка кофе дает меньший эффект. После его повышения кофеин работает более эффективно, обеспечивая более сильный заряд энергии.

Как уже писали "Комментарии", британские медицинские специалисты призвали внимательнее относиться к употреблению популярного обезболивающего препарата — ибупрофена. По их словам, хотя это средство широко используется для уменьшения боли и воспаления, в некоторых случаях оно может негативно влиять на состояние почек, сообщают британские СМИ со ссылкой на профильные организации, занимающиеся вопросами здоровья почек.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости