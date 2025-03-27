Пить чай в пакетиках небезопасно: результаты исследования настораживают

Чай в пакетиках – это удобный и быстрый способ насладиться любимым напитком. Однако исследования показывают, что употребление чая в пакетиках может представлять риски для здоровья из-за потенциального высвобождения микропластика и других вредных веществ.

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Высвобождение микропластика

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что чайные пакетики, изготовленные из пластика, могут высвобождать миллиарды микрочастиц пластика в чашку во время заваривания. Эти микрочастицы могут попасть в организм человека и потенциально нанести вред здоровью.

Высвобождение нанопластика

Кроме микропластика, чайные пакетики также могут высвобождать наночастицы пластика, которые еще меньше по размеру. Наночастицы могут легче проникать в клетки организма и потенциально нанести больший вред.

Высвобождение вредных веществ

Некоторые чайные пакетики могут содержать вредные вещества, такие как эпихлоргидрин, используемый для укрепления бумаги. Это вещество может высвобождаться в чай во время заваривания и также наносить вред здоровью.

Влияние на здоровье

Изучение влияния микропластика и нанопластики на здоровье человека продолжается. Однако некоторые исследования показывают, что эти частицы могут вызвать воспаление, повреждение клеток и другие проблемы со здоровьем.

Как минимизировать риски:

Выбирайте чай в россыпной форме: Такой чай не содержит пластиковых пакетиков, что уменьшает риск высвобождения микропластика.

Выбирайте чайные пакетики из бумаги или шелка: Чайные пакетики из бумаги или шелка более безопасны, чем пластиковые.

Не заваривайте чай слишком долго: Длительное заваривание чая может увеличить количество высвобождающегося микропластика.

Не используйте кипяток: Высокая температура воды может увеличить количество высвобождающегося микропластика.

Выбирайте органический чай: Органический чай, как правило, не содержит вредных веществ.

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