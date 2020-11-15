Пища для размышлений: три продукта, повышающих умственные способности

Существуют определенные продукты, которые помогают усиливать работу мозга, а также повышают умственные способности. Они хорошо влияют и на состояние нашего организма в целом, поэтому многие эксперты в сфере питания советуют включить их в ежедневный рацион. Об этом рассказывает Food News.

ФОТО: Из открытых источников

Жирная рыба

Такая рыба как лосось, макрель, тунец, полна здоровых ненасыщенных жиров, хорошо известных из-за своего защитного действия от сердечных заболеваний. Однако, эксперты отмечают, что Омега-3 не только укрепляет сердечную систему, а и улучшает когнитивные способности за счет увеличения кровообращения в мозге.

Орехи и семена

Эти продукты содержат большое количество витамина Е, микроэлемента, обладающего антиоксидантными свойствами. Исследования показывают, что он может гораздо уменьшить риск возрастного снижения когнитивных функций.

Яйца

Яичные желтки богаты витаминами и минералами, которые играют большую роль в поддержании здоровья мозга. Фолиевая кислота, которая содержится в продукте, защищает от депрессии и умственной усталости, а витамин К помогает стимулировать память.

Ранее "Комментарии" рассказывали о продуктах, которые помогают укрепить зрение.





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