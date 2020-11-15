kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.11.2020

BTC/USD

16062.51

ETH/USD

460.89

LTC/USD

63.79

НБУ 15.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пища для размышлений: три продукта, повышающих умственные способности
commentss НОВОСТИ Все новости

Пища для размышлений: три продукта, повышающих умственные способности

Эти продукты полезны не только для мозговой активности, а и для укрепления всего организма

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Существуют определенные продукты, которые помогают усиливать работу мозга, а также повышают умственные способности. Они хорошо влияют и на состояние нашего организма в целом, поэтому многие эксперты в сфере питания советуют включить их в ежедневный рацион. Об этом рассказывает Food News. 

Пища для размышлений: три продукта, повышающих умственные способности

ФОТО: Из открытых источников

Жирная рыба

Такая рыба как лосось, макрель, тунец, полна здоровых ненасыщенных жиров, хорошо известных из-за своего защитного действия от сердечных заболеваний. Однако, эксперты отмечают, что Омега-3 не только укрепляет сердечную систему, а и улучшает  когнитивные способности за счет увеличения кровообращения в мозге.

Орехи и семена

Эти продукты содержат большое количество витамина Е, микроэлемента, обладающего антиоксидантными свойствами. Исследования показывают, что он может гораздо уменьшить риск возрастного снижения когнитивных функций.

Яйца

Яичные желтки богаты витаминами и минералами, которые играют большую роль в поддержании здоровья мозга. Фолиевая кислота, которая содержится в продукте, защищает от депрессии и умственной усталости, а витамин К помогает стимулировать память. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о продуктах, которые помогают укрепить зрение. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.news/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ