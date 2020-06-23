Пять уникальных свойств клубники, о которых вы не знали

Многие с нетерпением ждут лета, чтобы насладиться сочной и вкусной клубникой. Эта ягода обладает приятным вкусом и ароматом, а также содержит множество витаминов. Но еще клубника ценится своими полезными свойствами, о которых многие даже не догадываются.

Замедляет процессы старения

Клубника богата на антиоксиданты, которые замедляют процесс старения и нейтрализуют в организме действие свободных радикалов. Эти вещества эффективно противодействуют старению клеток, поэтому не стоит отказываться от вкусной и сочной ягоды.

Эффективна в борьбе с астмой и аллергией

Клубника обладает противовоспалительными свойствами и может стать полезной альтернативой лекарствам. Съедайте больше ягод при появления всех видов симптомов аллергии. Эта ягода действительно может снизить риск заболеваемости астмой и аллергией.

Способствует выработке гормонов счастья

Ни для кого не секрет, что клубника дарит чувство наслаждения и удовольствие. Оказывается, что у этой закономерности есть и научное обоснование. Дело в том, что в этих ягодах содержатся микроэлементы, которые препятствуют формированию гомоцистена. Благодаря этому питательные вещества доставляются в наш мозг, и мы испытываем чувство удовлетворения.

Способствует улучшению зрения

О том, что морковь способствует улучшению зрения, наверное, слышал каждый из нас. Но вот, о том, что клубника обладает подобными свойствами, знают немногие. Оказывается, что клубника ничем не уступает по своим полезным свойствам той же моркови.

Является натуральным афродизиаком

Клубника действительно усиливает половое влечение. Эта ягода обогащена необходимыми витаминами и микроэлементами, усиливающими выработку гормонов. В ее крошечных зернах присутствует огромное количество цинка, а он и является основным стимулятором выработки тестостерона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно выбрать домашнюю и спелую клубнику.

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