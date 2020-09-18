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Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и поделился результатом

Он признал, что злоупотребляет вредными напитками и пообещал избавиться от этой зависимости

сегодня, 19:10
Автор:

Любовь Блажко

Житель Австралии решил устроить себе настоящее испытание, отказавшись от газировки на 100 дней. Своими изменениями мужчина решил поделиться с миром, поэтому рассказал эту историю в социальной сети TikTok. Об этом пишет издание segodnya.

Парень на 100 дней отказался от популярного напитка и поделился результатом

Парень решил 100 дней не пить энергетики и газировку. Фото: unsplash

Чтобы сдержать свое слово, Рохит Ройгр публично дал обещание. Он поделился что мог часто себе позволить выпить газировку или энергетические напитки, от которых потом плохо себя чувствовал. 

Рохит не стал скрывать от своих подписчиков, что мог за один день выпить две бутылки колы, а энергетик в его руках опустошался меньше, чем за пять секунд. 

После того, как мужчина дал обещание, он начал пить только воду, полностью отказавшись от вредных напитков. Также он регулярно записывал отчеты о своих успехах – это помогало ему не останавливаться, а продолжать дальше. 

Рохит Ройгр начал замечать, что не прошло и десяти дней, как у него перестал болеть живот и улучшился цвет лица. А еще он начал заниматься спортом и тщательнее следить за своим питанием, потому что у него появилось гораздо больше энергии. 

С момента начала такого необычного эксперимента прошло почти 100 дней, и герой не намерен останавливаться. Наоборот, это настолько его увлекло, что он планирует сбросить лишний вес и сделать спорт стилем своей жизни.  

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