Откажитесь от этих продуктов, чтобы сохранить здоровье сердца

Употребление животных белков называли хорошим выбором, однако для любителей мяса есть неприятная новость. Результаты нового исследования доказывают, что рацион с высоким содержанием белка может способствовать развитию атеросклероза, что приводит к проблемам с сердцем. Риск увеличивается, если более 22% ежедневных калорий поступает из белка животного происхождения.

Продукты. Иллюстративное фото

Исследователи из Университета Питтсбурга обнаружили, что избыток белка, в частности аминокислоты лейцина, содержащегося в животных продуктах, таких как мясо и яйца, запускает сигнализацию mTOR в макрофагах – ключевых иммунных клетках, участвующих в формировании артериальных бляшек.

Однако мнения экспертов разделились. В 2020 году эксперты по результатам исследования связали диеты с высоким содержанием белка с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. А исследование 2023 года не выявило статистически значимой разницы в сердечно-сосудистых последствиях между диетами с высоким содержанием белка и стандартным содержанием белка. Однако растительный рацион называют более здоровым для сердца.

Издание отмечает, что согласно действующим диетическим рекомендациям белок должен составлять от 10 до 35% суточной нормы калорий. При этом нижнюю границу называют около 0,8 г на кг массы тела.

"Американская ассоциация сердца также утверждает, что качество белка имеет решающее значение. Она рекомендует выбирать растительные белки, такие как фасоль, чечевица, орехи, семена и жирная рыба, богатая омега-3, ограничивая при этом потребление красного и обработанного мяса, также насыщенных жиров”, – пишет издание.

Исследователи Гарварда также признают, что значительная зависимость от животного белка может повысить уровень холестерина и риск смертности по сравнению с растительным белком.

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