Отказ от этого продукта снизит риск преждевременной смерти

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Ткачик Олеся
Отказ от ежедневного потребления сливочного масла в пользу некоторых растительных масел может способствовать снижению риска преждевременной смерти, свидетельствуют результаты исследования Гарвардской школы общественного здоровья им. Т. Г. Чана.
Растительное масло
В частности, ученые проанализировали данные более 30 лет и выяснили, что регулярное потребление масла увеличивает риск смертности на 15%, тогда как растительные масла, наоборот, уменьшают его на 16%. Выводы исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.
К научному анализу приобщили более 221 тысяч участников, которые каждые четыре года предоставляли информацию о своих пищевых привычках. Это позволило исследователям проследить долгосрочные изменения в рационе и оценить их влияние на здоровье.
Оказалось, что замена всего 10 г масла в день на растительные масла уменьшает риск преждевременной смерти на 17%.
В то же время специалисты отмечают, что сливочное масло не следует полностью исключать из рациона. Однако они добавляют, что даже незначительное сокращение потребления масла и переход на растительные масла могут оказать положительное влияние на здоровье.
Ученые подчеркивают, что лучшей альтернативой маслу и животным жирам оливковое, рапсовое и соевое масла. Они богаты полезными омега-3 жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.
Однако не все растительные масла одинаково полезны. Например, подсолнечное, кукурузное и арахисовое масла содержат большое количество омега-6 жирных кислот. Хотя они также необходимы организму, их переизбыток может способствовать развитию воспалительных процессов.
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