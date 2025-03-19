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Отказ от этого продукта снизит риск преждевременной смерти

Ученые провели анализ данных за 30 лет и пришли к выводу, что риск преждевременной смерти можно снизить

сегодня, 15:12
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Ткачик Олеся

Отказ от ежедневного потребления сливочного масла в пользу некоторых растительных масел может способствовать снижению риска преждевременной смерти, свидетельствуют результаты исследования Гарвардской школы общественного здоровья им. Т. Г. Чана.

Отказ от этого продукта снизит риск преждевременной смерти

Растительное масло

В частности, ученые проанализировали данные более 30 лет и выяснили, что регулярное потребление масла увеличивает риск смертности на 15%, тогда как растительные масла, наоборот, уменьшают его на 16%. Выводы исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

К научному анализу приобщили более 221 тысяч участников, которые каждые четыре года предоставляли информацию о своих пищевых привычках. Это позволило исследователям проследить долгосрочные изменения в рационе и оценить их влияние на здоровье.

Оказалось, что замена всего 10 г масла в день на растительные масла уменьшает риск преждевременной смерти на 17%.

"Это существенная разница, особенно если посмотреть с позиции общественного здоровья. Если такая замена станет массовой, можно значительно сократить количество преждевременных смертей в популяции", – отмечает один из авторов исследования доктор Юй Чжан.

В то же время специалисты отмечают, что сливочное масло не следует полностью исключать из рациона. Однако они добавляют, что даже незначительное сокращение потребления масла и переход на растительные масла могут оказать положительное влияние на здоровье.

Ученые подчеркивают, что лучшей альтернативой маслу и животным жирам оливковое, рапсовое и соевое масла. Они богаты полезными омега-3 жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Однако не все растительные масла одинаково полезны. Например, подсолнечное, кукурузное и арахисовое масла содержат большое количество омега-6 жирных кислот. Хотя они также необходимы организму, их переизбыток может способствовать развитию воспалительных процессов.

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Источник: https://edition.cnn.com/2025/03/06/health/butter-seed-oils-reduced-death-wellness/index.html
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