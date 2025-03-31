Опасные свойства морепродуктов: кому не стоит их употреблять

Морепродукты – это ценный источник белка, омега-3 жирных кислот и других питательных веществ. Однако морепродукты полезны не всем людям. Портал "Комментарии" пишет, кому не следует употреблять их.

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Люди с аллергией на морепродукты. Аллергия на морепродукты – одна из распространенных пищевых аллергий. Она может вызывать такие симптомы, как крапивница, отек, зуд, тошнота, рвота, диарея и анафилактический шок.

Беременные и кормящие женщины. Некоторые виды морепродуктов, такие как рыба-меч, акула и королевская макрель, содержат высокий уровень ртути, который может нанести вред развитию нервной системы плода или ребенка. Беременным и кормящим женщинам следует избегать употребления этих видов рыбы.

Люди с заболеваниями печени. Морепродукты могут содержать токсины, которые могут усугубить состояние людей с заболеваниями печени.

Люди с заболеваниями почек. Некоторые виды морепродуктов, такие как моллюски, содержат высокий уровень пуринов, которые могут усугубить состояние людей с подагрой или другими заболеваниями почек.

Люди с аутоиммунными заболеваниями. Некоторые исследования показывают, что морепродукты могут усугубить симптомы аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка.

Люди с синдромом раздраженного кишечника (СПК). Некоторые виды морепродуктов, такие как моллюски и ракообразные, могут вызвать газообразование и вздутие живота у людей с СПК.

Люди с пищевой непереносимостью. Некоторые люди могут иметь пищевую непереносимость к определенным видам морепродуктов, что проявляется в виде расстройств желудочно-кишечного тракта, кожных высыпаний или других симптомов.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуют следовать таким советам:

Выбирайте свежие морепродукты – покупайте их в проверенных магазинах и обращайте внимание на срок годности.

Правильно и тщательно готовьте морепродукты, чтобы уничтожить бактерии и паразиты.

Ограничьте употребление некоторых видов рыбы, таких как рыба-меч, акула, королевская макрель и другие виды рыб с высоким содержанием ртути.

Напомним, портал "Комментарии" писал, кому из знаков Зодиака не стоит употреблять рыбу.



