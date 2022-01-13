Оливковое масло может снизить риск заболеваний и увеличить продолжительность жизни - исследование

Исследование, опубликованное в Journal of American College of Cardiology, показало, что люди, потребляющие более половины столовой ложки (7 грамм) оливкового масла в день, имеют меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, нейродегенеративных заболеваний и заболеваний органов дыхания. Об этом сообщает Fox News.

Оливковое масло - Fox News

Исследователи также обнаружили, что люди живут дольше, если заменяют 10 г маргарина, сливочного масла, майонеза или молочного жира оливковым маслом.

Для исследования ученые во главе с Мартой Гуаш-Ферре, старшим научным сотрудником Департамента питания Гарвардской школы общественного здоровья TH Chan, проанализировали состояние 60582 женщин и 31801 мужчины.

На момент начала исследования в 1990 году ни один из участников не имел сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Каждые четыре года состояние участников оценивали с помощью анкеты, где спрашивали, как часто они используют определенные виды жиров и масел и какие виды масла используют для приготовления пищи.

Исследователи обнаружили, что участники, употреблявшие больше оливкового масла, чаще были физически активными, реже курили, употребляли больше фруктов и овощей.

По сравнению с участниками, которые редко или никогда не употребляли оливковое масло, было обнаружено, что участники, потреблявшие больше оливкового масла, имели "на 19% ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний, на 17% ниже риск смертности от рака, на 29% ниже риск нейродегенеративных заболеваний и на 18% ниже риск смерти от заболеваний органов дыхания", – говорится в исследовании.

Исследование показало, что когда участники заменяли другие жиры, в том числе маргарин, масло, майонез и молочный жир, оливковым маслом, риск смерти был снижен на 8-34%.

"Наши результаты подтверждают текущие диетические рекомендации по увеличению потребления оливкового масла и других ненасыщенных растительных масел", — сказал в пресс-релизе Гуаш-Ферре, ведущий автор исследования.

Как сообщали ранее "Комментарии", эксперты назвали продукты, способные увеличить продолжительность жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!