О соли можно забыть: эти 10 продуктов сделают вкус ваших блюд незабываемым

Существуют эффективные заменители поваренной соли, помогающие снизить потребление натрия, уменьшая риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, при этом сохраняя насыщенный вкус блюд, пишет Verywell Health.

Фото: из открытых источников

Коммерческие заменители соли

Большинство таких заменителей изготавливается на основе хлорида калия, который по вкусовым свойствам близок к традиционной соли (хлориду натрия). Некоторые продукты содержат смесь калия и придающего вкус натрия, похожий на обычную поваренную соль.

Исследование 2022 г., опубликованное в Clin Hypertens, показало, что заменители на основе калия способны снижать артериальное давление. В то же время они могут приводить к повышению уровня калия в крови, что представляет риск для людей с проблемами почек, печени или диабетом.

Уксус

Бальзамический и другие виды уксуса придают блюдам яркий вкус без добавления соли. Согласно European Journal of Nutrition, уксусная кислота может снижать АД, а ежедневное употребление 30 мл уксуса (примерно 2 столовые ложки) помогает регулировать систолическое и диастолическое давление.

Цитрусовые

Лимон, апельсин и их кожура часто используются для придания вкусу. В журнале Nutrients указано, что в цитрусовых содержатся вещества эриоцитрин и гесперидин, расширяющие сосуды и способствующие снижению давления.

Травы

Орегано, чабрец, розмарин и шалфей усиливают вкусовые качества блюд. Свежие травы, такие как базилик, петрушка, мята или укроп, можно добавлять в салаты или соусы.

Специи

По данным Advanced Pharmaceutical Bulletin, специи как кардамон, семена сельдерея, корица, имбирь, шафран, кунжут и куркума обладают антигипертензивным эффектом и улучшают вкус без соли.

Чеснок

Чеснок придает яркий аромат рагу и супам и снижает потребность в соли. Он увеличивает уровень оксида азота и блокирует ангиотензинпревращающие ферменты, помогающие регулировать кровяное давление.

Лук

Карамелизованный лук высвобождает сахара, улучшающие вкус блюд, а красный лук имеет приятный сладкий вкус без горечи. Она также содержит кверцетин и блокирует кальциевые каналы, способствуя снижению АД.

Перец

Черный и другие виды перца стимулируют высвобождение эндорфинов, заменяя потребность в соли. Содержащийся в черном перце пиперин способствует расширению сосудов.

Морские водоросли

Они содержат много хлорида калия и мало натрия, добавляя блюдам "солоноватость". Растительные полисахариды в морских водорослях способствуют выведению натрия и уменьшению задержки воды, что оказывает положительное влияние на давление.

Пищевые дрожжи

Благодаря природному уму и творожно-ореховому вкусу, пищевые дрожжи позволяют уменьшить количество соли. Они богаты витаминами группы В, белоком и клетчаткой, имея минимальное содержание натрия.

Как уже писали "Комментарии", ряд современных исследований свидетельствуют, что удлиненное интервальное голодание может положительно влиять на общий обмен веществ, активизировать процессы регенерации клеток и способствовать долголетию.