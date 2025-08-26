Новый тренд в похудении: люди отказываются от программ и тренеров в пользу ИИ

В эпоху, когда приложения для подсчета калорий или подписка на персональных тренеров казались популярным способом достичь своих фитнес-целей, появился новый тренд в похудении – искусственный интеллект. Все больше людей отказываются от традиционных методов и обращаются к ChatGPT, чтобы бесплатно составить персональный план питания и тренировок.

Как похудеть с помощью искусственного интеллекта. Фото: Pexels

Одним из первых, кто привлек внимание к этому подходу похудания благодаря искусственному интеллекту, стал ютубер Коди Кроун. В начале года он отпраздновал 56 лет и решил вернуть контроль над телом и здоровьем. В течение 60 дней он похудел на 13 килограммов.

Коди полностью отказался от дорогих диетологов и тренеров. Он описал ChatGPT свой образ жизни, доступное оборудование и желаемую диету. Результатом стал комплексный план, который включал в себя два приема пищи в день с периодами интервального голодания, полный отказ от обработанных продуктов, шесть тренировок в неделю и постоянное потребление воды.

Не менее показательна стала история 26-летней тиктокерши Миранды, которая призналась, что не может позволить себе личного тренера или даже абонемент в спортзал. Она поделилась с ChatGPT своими предпочтениями и нежелательными видами упражнений, а также идеальным расписанием тренировок. В ответ получила недельный план с подробным описанием каждого занятия.

"ChatGPT упрощает мою жизнь. И это бесплатно", — подытожила она.

Как похудеть с ChatGPT

Чтобы получить свой план похудания от искусственного интеллекта, достаточно сформулировать запрос максимально конкретно. Пример подобного можно увидеть ниже:

"Я работаю в офисе с 8 до 18, хочу питаться здоровее и больше заниматься спортом, имею доступ к стандартному спортзалу. Создай подробный недельный план тренировок, меню, рецепты и другие советы".

В ответ ChatGPT может предоставить расписание тренировок на каждый день с указанием времени, подходов и повторений, три рецепта в день с описанием приготовления, а также советы по оптимизации процесса, например утренние тренировки для освобождения вечеров или использования суперсетов для экономии времени.

Если упражнение или блюдо вам не нравится, можно попросить альтернативу. А если у вас есть конкретная цель, например, подготовка к марафону или набор мышечной массы, алгоритм адаптирует план под нее.

Однако специалисты отмечают, что хотя искусственный может быть полезным инструментом, он не заменит консультацию врача или сертифицированного тренера в случаях, когда речь идет о проблемах со здоровьем. Кроме того, ChatGPT не всегда учитывает индивидуальные физиологические особенности, поэтому пользователям следует следить за своими ощущениями и при необходимости корректировать план.

