Неожиданный эффект от употребления фруктов: страдает печень, почки, кишечник и зубы

Чрезмерное употребление фруктов может вызвать проблемы с пищеварением, набором веса и нарушением уровня сахара в крови. Несмотря на пользу витаминов и антиоксидантов, избыток фруктозы и клетчатки создает дополнительную нагрузку на печень, кишечник и зубы.

Фрукты. Иллюстративное фото

Основные проблемы чрезмерного потребления фруктов

Расстройства пищеварения – фруктоза в больших количествах может вызвать вздутие, газообразование и диарею. Некоторые фрукты содержат сорбитол, обладающий легким слабительным эффектом. Люди с синдромом раздраженного кишечника особенно чувствительны к яблокам, грушам и сухофруктам, что провоцирует боль и дискомфорт.

Избыток калорий и набор веса – хотя фрукты менее калорийны сладостей, их чрезмерное потребление создает калорийный профицит. Соки и смузи лишены клетчатки, поэтому сахар усваивается быстрее, что повышает риск ожирения. Исследования показывают, что избыточное потребление фруктовых соков увеличивает риск диабета 2 типа на 21%.

Колебания уровня сахара в крови – у здоровых людей клетчатка фруктов замедляет усвоение сахара, но при чрезмерном потреблении возникают резкие скачки глюкозы. Это опасно для тех, кто имеет инсулинорезистентность или диабет. Высокофруктозные плоды, как манго или виноград, быстро поднимают уровень сахара.

Нагрузка на печень – фруктоза метаболизируется преимущественно в печени. При избытке она превращается в жир, что может вызвать стеатоз печени (жировую болезнь). Отсутствие механизма "обратной связи" у ферментов, расщепляющих фруктозу, приводит к накоплению жира.

Проблемы с зубами – природные сахара и кислоты во фруктах разрушают эмаль, особенно при чрезмерном потреблении цитрусовых. Несоблюдение гигиены после фруктовых перекусов повышает риск кариеса.

Другие риски

Чрезмерное потребление фруктов может способствовать образованию камней в почках и развитию подагры из-за высокого содержания определенных органических кислот.

Если фрукты вытесняют другие продукты, то возникает дефицит белков и жиров, необходимых для организма.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как употребление большого количества сладостей влияет на организм.



