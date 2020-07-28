Названы удивительные свойства крапивы для здоровья

Употребление крапивы улучшает обмен веществ, стимулирует иммунитет и процессы регенерации клеток. Об улучшающих здоровье свойствах крапивы рассказал известный врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает радио Sputnik.

"Для того, чтобы повысить иммунитет, усилить регенерацию поврежденных клеток, не обязательно идти в аптеку за дорогими лекарствами. Есть растение, которое содержит все необходимые компоненты. В составе крапивы много биоактивных веществ: флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, витамина С", - рассказал он.

По словам врача, давая организму B9, крапива защищает его от развития анемии, болезней сердечно-сосудистой системы, депрессии. Фолиевая кислота обеспечивает хорошее состояние кожи, ногтей, волос. Витамин С служит универсальным лекарством.

"Это витаминное богатство содержится в обыкновенной крапиве, употреблять которую могут практически все. Противопоказаний практически нет, может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни", – пояснил медик.

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