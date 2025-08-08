Названы соки, которые избавят от запоров

Проблемы с пищеварением и запора возникают довольно часто. Решить проблемы можно с помощью медикаментов, однако все больше людей выбирает естественные методы. Это могут быть соки, богатые клетчаткой, водой и сорбитол.

Сок. Иллюстративное фото

Один из самых эффективных вариантов специалисты называют сок из чернослива. Чернослив содержит природный сахарный спирт – сорбитол. Он действует как осмотическое слабительное средство – притягивает воду в кишечник, смягчая каловые массы и облегчая их выведение. В одном стакане сока (около 250 мл) – примерно 2,6 г клетчатки, что составляет 9% суточной нормы. К тому же сок из чернослива богат витамином C и железом. Это дополнительно поддерживает общее здоровье пищеварительной системы.

Эффективным также называют сок из груши. Груши содержат больше сорбитола, чем яблоки, и обладают мягким вкусом. Грушевый сок, как отмечают специалисты, способствует регулярному стулу и хорошо увлажняет организм. Его можно употреблять и взрослым, и детям, у кого периодически возникают проблемы с пищеварением.

Легкий слабительный эффект оказывает яблочный сок. Этому способствует высокое содержание фруктозы и сорбитола. Этот сок часто используют для облегчения запоров у детей. Однако специалисты предостерегают, что употребление сока в больших количествах может вызвать дискомфорт из-за избытка пектина.

Чтобы усилить эффект, специалисты рекомендуют сочетать соки с другими ингредиентами, богатыми клетчаткой, например, с семенами льна или чиа. Эти добавки образуют гелевидную структуру. Она способствует мягкому прохождению каловых масс. Также полезны соки из цитрусовых, особенно из лимонов, стимулирующих выработку желчи и очищение организма.

