Названы продукты, от которых не поправляются

Многие женщины в погоне за стройной фигурой садятся на жесткие диеты, не задумываясь о том, что наносят своему организму серьезный урон. Дефицит витаминов и полезных веществ может вызвать большие проблемы со здоровьем. Диетолог Татьяна Дик рассказала, какие продукты можно есть, даже тем, кто боится поправиться.

Картофель

Этот продукт содержит сложные (медленные) углеводы, а также много полезных веществ (калий, магний, клетчатку) и от него вы не поправитесь, если выберете правильный способ готовки. Диетолог объяснила, что в 100 г картофеля всего 90 ккал, а в молодом и того меньше. Если вы отварите его или запечете со специями, то калорийность останется такой же. Но если вы будете жарить на масле или во фритюре, то это другой вопрос.

Сливочное масло

Да, продукт весьма калорийный, с большим содержанием жира, но, от него не толстеют. Выбирать нужно масло 82-83% жирности, именно такое масло содержит полезные жиры, а в "диетических" или "лайт" версиях в основном заменители молочного жира. Если в сливочном масле 750 ккал, то в любом растительном 900. Но, тем не менее, любители заправить салат "полезным" оливковым маслом не всегда учитывают количество и поливают от души.

Рис

Разумеется, что бурый/дикий/красный и другие экзотические виды риса более полезны, чем белый, но на вес это никак не влияет. Если выбирать белый пропаренный рис, то вам абсолютно ничего не грозит, большая часть витаминов в нем сохранена, а калорийность риса, плюс-минус такая же, как и у другой крупы.

Мучное

Не нужно винить сахар, дрожжи и муку в ожирении. Виноваты не они, а чрезмерное их употребление. Даже если вы будете есть магазинную выпечку, но в меру, то не растолстеете. К тому же, чтобы сделать ее более полезной и менее калорийной, вы можете печь сами, снизив количество сахара, масла и прочих добавок.





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