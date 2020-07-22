Названо продукты, обладающие омолаживающим эффектом

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Правильный рацион питания - основа здоровья. Овощи, фрукты и другие продукты обладают целым рядом полезных свойств, которые поддерживают работу всего организма. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, какие продукты помогают сохранить молодость и энергичность.

Шпинат

Этот продукт способствует эластичности и упругости кожи, благодаря содержанию коллагена. А витамин С, содержащийся в шпинате, укрепляет организм в целом.

Голубика

Эта ягода является прекрасной профилактикой атеросклероза сосудов. Голубика способствует работе сердечно-сосудистой системы, которая связана с работой всех систем и тканей организма.

Петрушка

Вкусная и полезная приправа содержит антиоксиданты для укрепления иммунитета, которые также помогают в борьбе со свободными радикалами. Кроме того, петрушка избавляет от отеков, делает тело подтянутым.

Брокколи

Этот овощ предотвращает появление целлюлита, способствует эластичности и упругости кожи. Еще брокколи очищает организм от шлаков и токсинов и защищает его от возникновения онкологических заболеваний.

Лимоны

Эти плоды укрепляют иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С. Богатый витаминный состав лимона помогает очистить организм от шлаков и токсинов, а его кожура очищает и сужает поры на коже.

Виноград

Содержит природный антиоксидант ресвератол, который останавливает возрастные изменения в мышцах и способствует выработке коллагена. Также виноград подавляет развитие раковых клеток.

Сельдерей

Это овощное растение считается одним из символов здорового питания. Сельдерей содержит эфирные масла, витамины, минералы, благодаря чему тонизирует весь организм.





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