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Названо продукты, обладающие омолаживающим эффектом

Эти продукты обязательно стоит включить в рацион

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Названо продукты, обладающие омолаживающим эффектом

depositphotos.com

Правильный рацион питания - основа здоровья. Овощи, фрукты и другие продукты обладают целым рядом полезных свойств, которые поддерживают работу всего организма. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, какие продукты помогают сохранить молодость и энергичность.

Шпинат

Этот продукт способствует эластичности и упругости кожи, благодаря содержанию коллагена. А витамин С, содержащийся в шпинате, укрепляет организм в целом.

Голубика

Эта ягода является прекрасной профилактикой атеросклероза сосудов. Голубика способствует работе сердечно-сосудистой системы, которая связана с работой всех систем и тканей организма.

Петрушка

Вкусная и полезная приправа содержит антиоксиданты для укрепления иммунитета, которые также помогают в борьбе со свободными радикалами. Кроме того, петрушка избавляет от отеков, делает тело подтянутым.

Брокколи

Этот овощ предотвращает появление целлюлита, способствует эластичности и упругости кожи. Еще брокколи очищает организм от шлаков и токсинов и защищает его от возникновения онкологических заболеваний.

Лимоны

Эти плоды укрепляют иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С. Богатый витаминный состав лимона помогает очистить организм от шлаков и токсинов, а его кожура очищает и сужает поры на коже.

Виноград

Содержит природный антиоксидант ресвератол, который останавливает возрастные изменения в мышцах и способствует выработке коллагена. Также виноград подавляет развитие раковых клеток. 

Сельдерей

Это овощное растение считается одним из символов здорового питания. Сельдерей содержит эфирные масла, витамины, минералы, благодаря чему тонизирует весь организм. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут преодолеть усталость.


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