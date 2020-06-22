kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.06.2020

BTC/USD

9448.86

ETH/USD

235.72

LTC/USD

43.62

НБУ 22.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Продукты, которые помогут преодолеть усталость
commentss НОВОСТИ Все новости

Продукты, которые помогут преодолеть усталость

Эти продукты, благодаря своему составу, возобновляют энергию и силы

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Продукты, которые помогут преодолеть усталость

Постоянная усталость, стресс, недосып и другие факторы негативно влияют не только на наш внешний вид, но и на продуктивность. Чтобы постоянно быть в тонусе, нашему организму необходимо "топливо". А обеспечить его могут правильные продукты питания. 

Куриная грудка

Это диетический и очень полезный продукт. Куриная грудка содержит витамины группы В, которые поддерживают нормальный обмен веществ, а также А, РР, Н, F, магний, цинк, железо, различные ферменты. Белое мясо курицы заряжает энергией и устраняет малейшие признаки усталости. 

Черника

Это популярный и вкусный суперфуд. Черника обладает многими полезными свойствами. В первую очередь, она укрепляет иммунитет и обогащает организм ценными минералами и веществами. Эта ягода снимает усталость, стресс и улучшает кровообращение. 

Шпинат

Это травянистое растение обязательно должно появиться в вашем рационе. Шпинат улучшает работу пищеварение и поддерживает организм в тонусе, снимая признаки усталости. 

Гранат

Гранат является ценным источником витамина С, А, В, Е, Р, кальция, магния, калия, марганца, кобальта. Сочный фрукт наполняет организм энергией, повышает сопротивляемость различным инфекциям и вирусам, стимулирует аппетит. 

Орехи

Это самый быстрый и простой способ восполнить утраченные силы и вернуть организму бодрость и энергию. Всего лишь небольшая горсть орехов способна сотворить настоящие чудеса. К тому же это ценный источник многих витаминов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут при проблемах с желудком. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://4tololo.ru/content/10308
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!