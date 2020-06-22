Продукты, которые помогут преодолеть усталость

Постоянная усталость, стресс, недосып и другие факторы негативно влияют не только на наш внешний вид, но и на продуктивность. Чтобы постоянно быть в тонусе, нашему организму необходимо "топливо". А обеспечить его могут правильные продукты питания.

Куриная грудка

Это диетический и очень полезный продукт. Куриная грудка содержит витамины группы В, которые поддерживают нормальный обмен веществ, а также А, РР, Н, F, магний, цинк, железо, различные ферменты. Белое мясо курицы заряжает энергией и устраняет малейшие признаки усталости.

Черника

Это популярный и вкусный суперфуд. Черника обладает многими полезными свойствами. В первую очередь, она укрепляет иммунитет и обогащает организм ценными минералами и веществами. Эта ягода снимает усталость, стресс и улучшает кровообращение.

Шпинат

Это травянистое растение обязательно должно появиться в вашем рационе. Шпинат улучшает работу пищеварение и поддерживает организм в тонусе, снимая признаки усталости.

Гранат

Гранат является ценным источником витамина С, А, В, Е, Р, кальция, магния, калия, марганца, кобальта. Сочный фрукт наполняет организм энергией, повышает сопротивляемость различным инфекциям и вирусам, стимулирует аппетит.

Орехи

Это самый быстрый и простой способ восполнить утраченные силы и вернуть организму бодрость и энергию. Всего лишь небольшая горсть орехов способна сотворить настоящие чудеса. К тому же это ценный источник многих витаминов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут при проблемах с желудком.

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