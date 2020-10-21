Названы продукты, которые спасут вас от осенней хандры

Большинство людей с приходом осени впадают в депрессию, поэтому становятся раздражительными, нервными и уставшими. Но справиться с таким состоянием поможет правильный набор продуктов, которые обладают ценным набором веществ и витаминов. Об этом рассказывает издание 4mama.

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Помидоры

Организм, с наступлением холодов, ощущает нехватку солнечного света, а также с уменьшением светового дня, теряет очень много минеральных веществ: магний, кальций, железо, а также витамин Д. В результате этого, настроение ухудшается, появляется раздражительность, сонливость и вялость. Чтобы не допустить подобного состояния, специалисты рекомендуют "налегать" на помидоры. Содержащееся в них вещество тирамин в нашем организме превращается в серотонин, который еще называют гормоном счастья и радости. А еще помидоры содержат много витаминов и антиоксидантов, защищающих организм от многих заболеваний.

Виноград

Этот фрукт богат на витамин А, В, С, а также железо (предотвращающее осенний авитаминоз), магний (успокаивающий нервы и поднимающий настроение), а также кальций (укрепляющий кости). Помимо этого, небольшая кисточка винограда улучшает качество и продолжительность сна. А если человек выспался, то и настроение будет прекрасным.

Шпинат

Этот продукт не только способен оздоровить организм, но и улучшить настроение, ведь магния в нем аж 82 мг. А если нервная система не нуждается в "перезагрузке", то и соответственно жизненный тонус будет на высоте.

Грецкие орехи

Этот вид орехов богат на омега-3 жирные кислоты, которые улучшают мозговую деятельность, борются с депрессией, убивают чувство страха и паники, а взамен дарят вам хорошее настроение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как пережить осень без вреда для здоровья и настроения.

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