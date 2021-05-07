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Главная Новости Здоровье диета и питание Названы привычки, которые могут «разрушить» желудок
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Названы привычки, которые могут «разрушить» желудок

Китайский гастроэнтеролог Ян Цян назвал привычки, которые способны плохо повлиять на органы пищеварения, в частности на желудок

сегодня, 22:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Желудок – важный орган, отвечающий за общее состояние организма, поэтому нужно его беречь и отказаться от привычек, способных нарушить его работу. Китайский гастроэнтеролог Ян Цян предупредил, что может "разрушить" ваш желудок. 

Названы привычки, которые могут «разрушить» желудок

Какие привычки могут "разрушить" желудок (фото из открытых источников)

Режим питания

В первую очередь, органам пищеварения серьезно вредит неправильный режим питания. Если вы ощущаете голод, но никак не утоляете его, то желудочная кислота и белок повышаются, а это приводит к перевариванию самой слизистой желудка. Но есть и другая сторона медали — переедание. Такая привычка растягивает орган и может вызывать воспалительные процессы. 

Стресс

Регулярные стрессы очень серьезно вредят желудочно-кишечному тракту. Избыток секреции соляной кислоты и белковых ферментов приводит к сужению сосудов органа, что провоцирует повреждение защитной пленки слизистой. В итоге может появиться язва.

Быстрая еда

При этом в желудок попадает плохо пережеванная пища, увеличивая нагрузку на ЖКТ. В результате могут развиться желудочные заболевания. 

Без завтрака

Помните, что завтрак — самый важный прием пищи, потому что он заряжает нас энергией и придает сил. Отказ от утреннего приема пищи может привести к нарушению метаболизма и другим проблемам с пищеварением. 

Пить газированные напитки 

Эксперт рекомендует полностью отказаться от употребления газированных напитков, потому что в их составе много сахара и других добавок, которые вредят всего организму и в частности желудку. 

Грязные продукты 

Не забывайте мыть продукты перед употреблением, иначе вы рискуете заразиться бактерией Helicobacter pylori, которая может спровоцировать язву. 

На ужин много еды 

Многие люди привыкли сытно ужинать, не понимая, что тем самым нагружают пищеварительную систему. В итоге можно вызвать ожирение, а оно в свою очередь и другие проблемы со здоровьем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты следует ограничить в рационе, потому что они разрушают организм.


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Источник: https://lenta.ua/mediki-nazvali-privychki-kotorye-razrushayut-zheludok-97840/
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