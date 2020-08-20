kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.08.2020

BTC/USD

11782.14

ETH/USD

408.82

LTC/USD

62.67

НБУ 20.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Названы новые продукты, избавляющие от похмелья
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы новые продукты, избавляющие от похмелья

В этих продуктах высокое содержание аминокислоты L-цистеин

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Согласно статистике, 50% людей после употребления алкогольных напитков, периодически испытывают похмелье - постинтоксикационное состояние организма. Они жалуются на головную боль, сильное чувство жажды, тошноту и отечность. Команда ученых из Финляндии определила продукты, помогающие эффективно справляться с таким состоянием, передает издание Pledge Times.

Исследователи провели эксперимент, результаты которого показали, что побороть похмелье помогает аминокислота L-цистеин, содержащаяся почти во всех продуктах. Но наиболее богатыми этим веществом оказались зерна гороха, сырые куриные яйца и сырые семечки подсолнуха. Ученые говорят, что именно эти продукты стоит употреблять после шумной вечеринки или посиделок с друзьями.

Названы новые продукты, избавляющие от похмелья

Автор исследования Петер Эрикссон отметил, что аминокислота L-цистеин реагирует с ацетальдегидом и образует метаболиты, которые безвредны для организма. Она действительно облегчает симптомы похмелья, улучшая общее самочувствие после большого количества выпитого алкоголя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие спиртные напитки приводят к тяжелому похмелью. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!