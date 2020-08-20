Названы новые продукты, избавляющие от похмелья

Согласно статистике, 50% людей после употребления алкогольных напитков, периодически испытывают похмелье - постинтоксикационное состояние организма. Они жалуются на головную боль, сильное чувство жажды, тошноту и отечность. Команда ученых из Финляндии определила продукты, помогающие эффективно справляться с таким состоянием, передает издание Pledge Times.

Исследователи провели эксперимент, результаты которого показали, что побороть похмелье помогает аминокислота L-цистеин, содержащаяся почти во всех продуктах. Но наиболее богатыми этим веществом оказались зерна гороха, сырые куриные яйца и сырые семечки подсолнуха. Ученые говорят, что именно эти продукты стоит употреблять после шумной вечеринки или посиделок с друзьями.

Автор исследования Петер Эрикссон отметил, что аминокислота L-цистеин реагирует с ацетальдегидом и образует метаболиты, которые безвредны для организма. Она действительно облегчает симптомы похмелья, улучшая общее самочувствие после большого количества выпитого алкоголя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие спиртные напитки приводят к тяжелому похмелью.

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