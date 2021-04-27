Названы два главных врага поджелудочной железы

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Светлана Шкурупий
Поджелудочная железа — орган хоть и маленький, но очень важный в организме. И сбой в его работе негативно отражается на самочувствии человека. Кандидат медицинских наук и врач Сергей Грошев рассказал, что у поджелудочной железы есть два основных врага, от которых ее нужно охранять.
Поджелудочная железа (фото из открытых источников)
Специалист отметила, что поджелудочная железа выполняет экзокринную и эндокринную функции. Первая заключается в выработке и выделении ферментов, расщепляющих белки, жиры и углеводы, а вторая - в синтезе инсулина и глюкагона — гормонов, регулирующих в крови уровень сахара.
Больше всего поджелудочная железа страдает от алкогольных напитков и большого количества белка. Это ее главные враги. Когда человек употребляет спиртное и закусывает его мясом, например, то на следующий день у него могут появиться признаки несварения (метеоризм, боли, диарея) или воспаление (панкреатит). В тяжелых случаях может даже подскочить температура тела.
Врач также отметил, что наследственные или приобретенные заболевания поджелудочной железы могут стать причиной развития сахарного диабета. Но самыми коварными и тяжелыми болезнями являются хронический панкреатит и рак железы.
Если хотите, что этот орган работал слажено и без проблем, тогда пересмотрите свой рацион и принимайте смешанную пищу, в которой есть животные белки, умеренное количество жира и сахара. Ни в коем случае нельзя объедаться, контролируйте размер своей порции.
Напомним, какие напитки очень пагубно влияют на состояние поджелудочной железы и могут вызвать ряд осложнений.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты "любит" поджелудочная железа.
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