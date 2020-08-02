Названо пять самых вредных продуктов на завтрак

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Пропускать завтрак ни в коем случае нельзя, ведь он заряжает нас энергией и бодростью на весь день. Но не все продукты питания можно есть натощак. Американский диетолог Кейт Паттон перечислила самые вредные варианты завтраков. Об этом сообщает издание Ufacitynews.

Пончики и пирожные

Утром не стоит увлекаться сладостями и сдобой. В них содержится большое количество сахара, из-за которого в организме происходит выработка инсулина, а это чревато резким падением уровня сахара в крови. Такие перепады негативно сказываются на самочувствии и провоцируют голод.

Сосиски в тесте

Врач настоятельно рекомендует отказаться от сосиски в тесте на завтрак, ведь в этом продукте много насыщенных жиров и нитратов. Колбасные изделия могут содержать мощный консервант, который плохо влияет на пищеварительную систему.

Сливки для кофе как заменитель молока

Это менее здоровая альтернатива. Продукты-заменители обычно содержат трансжиры, а также сахар или подсластители. Такое сочетание повышает уровень холестерина, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

Сухие завтраки

Хлопья, мюсли, снеки - в составе этих продуктов много сахара, а он однозначно вреден, даже несмотря на все полезные добавки в виде витаминов и минералов. В обработанных мюслях и снеках недостаточно клетчатки, и в некоторых случаях такие завтраки бесполезны для правильной работы кишечника

Круассаны

Это мучное изделие достаточно калорийное, поэтому круассаными не стоит увлекаться людям, которые следят за своей фигурой. Плюс ко всему, булочка, съеденная с маслом или сиром, обогащает организм насыщенными жирами и рафинированными углеводами. Эти ингредиенты связаны с повышенным риском диабета второго типа и болезнями сердца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой вид завтрака признан самым опасным.

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