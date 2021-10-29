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Назван способ сделать гречку максимально полезной

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как приготовить гречку так, чтобы сделать ее максимально полезной для здоровья

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Гречка — вкусный и полезный продукт, который идеально разнообразит ваш рацион. Но важное значение имеет и сам процесс приготовления каши. Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как сделать блюдо максимально полезным.

Назван способ сделать гречку максимально полезной

Как сделать гречку максимально полезной / Фото: Goodfon

В состав гречки входят различные витамины, аминокислоты, клетчатка, калий, железо, цинк, фосфор и другие микроэлементы, которые поддерживают весь организм в тонусе. Гречка идеально подходит для завтрака, потому что дарит насыщение и заряд энергии и является малокалорийной, что важно для тех, кто следит за своей фигурой.

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы сварить гречневую кашу, нужно налить воду в кастрюлю, добавить крупу, сделать медленный огонь и варить ее так до полной готовности. Но зерна при варке могут развариться или слипнуться. Чтобы этого избежать, эксперт советует сначала пожарить гречку на сухой сковородке, а потом уже засыпать в кастрюлю и поставить на огонь. Когда вода выкипит, нужно положить в кашу кусочек масла. 

А для того чтобы каша получилась рассыпчатой, подсказала диетолог, следует снять кашу с плиты, когда вода почти ушла, потом накрыть кастрюлю полотенцем, и подождать пока она дойдет. 

Плюс ко всему, в гречку можно добавить помидоры или паприку, тогда железо, входящее в ее состав, будет быстрее усваиваться организмом. 

Напомним, что гречка содержит в себе множество питательных веществ и витаминов, поэтому периодически должна присутствовать на вашем столе. Эксперты назвали четыре веские причины регулярно употреблять эту крупу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить гречневые котлеты с сыром.


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20211004/grechka-1752673039.html
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