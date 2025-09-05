Настоящая "антираковая бомба": только два продукта защитят организм от смертельной болезни

Заболевания раком на ранних стадиях часто не имеют выраженных симптомов. Когда возникают видимые и ощутимые проблемы, болезнь уже может прогрессировать значительное время. Поэтому важно минимизировать риск развития заболевания раком, а в этом поможет употребление двух продуктов.

Самыми эффективными против онкологических заболеваний являются два доступных продукта, которые есть на кухне почти у каждой хозяйки — это томатная паста и чеснок, пишет издание "Радио Трек".

Томатная паста обладает антираковыми свойствами благодаря большому содержанию ликопина. Это каротиноидный пигмент, предотвращающий рак простаты и молочной железы. В чесноке содержится диалилдисульфид. Это мощный антиоксидант, благодаря которому организм лучше усваивает ликопин из томатов.

"Таким образом, томатная паста с чесноком – лучшее средство профилактики рака. Эти ингредиенты хорошо гармонируют друг с другом, из них можно приготовить соус для разных блюд", — пишет издание.

Следует отметить, что продукты могут стать лишь средством снижения риска развития болезни. Если есть подозрения на наличие заболевания — следует обратиться к врачу и соблюдать протокол назначенного лечения.

Помидоры называют одним из самых эффективных продуктов. Они богаты ликопином — антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы. Отметим, что больше пользы принесут термически обработанные помидоры в сочетании с жирами, например оливковым маслом. Так лучше усваивается ликопин. Специалисты отмечают, что регулярное потребление томатного соуса или пасты может снизить риск развития агрессивных форм рака простаты.



