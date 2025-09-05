Настоящая "антираковая бомба": только два продукта защитят организм от смертельной болезни

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Заболевания раком на ранних стадиях часто не имеют выраженных симптомов. Когда возникают видимые и ощутимые проблемы, болезнь уже может прогрессировать значительное время. Поэтому важно минимизировать риск развития заболевания раком, а в этом поможет употребление двух продуктов.
Овощи. Иллюстративное фото
Самыми эффективными против онкологических заболеваний являются два доступных продукта, которые есть на кухне почти у каждой хозяйки — это томатная паста и чеснок, пишет издание "Радио Трек".
Томатная паста обладает антираковыми свойствами благодаря большому содержанию ликопина. Это каротиноидный пигмент, предотвращающий рак простаты и молочной железы. В чесноке содержится диалилдисульфид. Это мощный антиоксидант, благодаря которому организм лучше усваивает ликопин из томатов.
Следует отметить, что продукты могут стать лишь средством снижения риска развития болезни. Если есть подозрения на наличие заболевания — следует обратиться к врачу и соблюдать протокол назначенного лечения.
Помидоры называют одним из самых эффективных продуктов. Они богаты ликопином — антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы. Отметим, что больше пользы принесут термически обработанные помидоры в сочетании с жирами, например оливковым маслом. Так лучше усваивается ликопин. Специалисты отмечают, что регулярное потребление томатного соуса или пасты может снизить риск развития агрессивных форм рака простаты.