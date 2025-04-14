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Мужчинам и женщинам нужно завтракать по-разному: что выяснили канадские ученые

Женщины и мужчины должны завтракать разными продуктами

сегодня, 09:23
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Недилько Ксения

Исследовательская группа Университета Ватерлоо провела исследование отличий метаболизма мужчин и женщин. Об этом пишет BILD .

Мужчинам и женщинам нужно завтракать по-разному: что выяснили канадские ученые

Мужчины и женщины должны завтракать по-разному

Команда использовала уже имеющиеся данные и с помощью компьютерного моделирования создала модели мужского и женского обмена веществ. В центре внимания была реакция на различные виды завтраков с высоким содержанием углеводов или жиров.

Результат показал: мужской организм лучше реагирует на завтрак с высоким содержанием углеводов, тогда как для женщин оптимальным выбором будет еда с повышенным содержанием жиров. Проще говоря – мужчинам лучше начать день с каши, а женщинам – с омлета или тоста из авокадо.

Глава исследовательской группы Стефани Или объясняет, насколько важен правильный завтрак:

"Важно понимать, как, казалось бы, незначительные решения, например, что мы едим на завтрак, могут влиять на наше здоровье и уровень энергии".

Напомним, портал "Комментарии" писал , завтрак – важнейший прием пищи. После ночного сна организму нужно пополнить запасы энергии, чтобы начать новый день. Завтрак помогает "запустить" метаболизм и поддерживает активность в течение всего утра. Завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня, уменьшая вероятность переедания за обедом и ужином. Пропуск завтрака может привести к повышенному потреблению калорий позже. Портал "Комментарии" предлагает три варианта вкусного завтрака, которые помогут начать день с энергией.                                                                                                                                              



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