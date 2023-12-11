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Мужчина похудел на 40 кг без спорта и подсчета калорий: один совет изменил его жизнь

Правильное питание без калорий и спорта. Мужчина рассказал историю о своем успешном похудении.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Джошуа Дженсон два года назад пережил инсульт при весе более 123 килограммов. Мужчина понял, что ему необходимо похудеть, чтобы контролировать кровяное давление и уровень холестерина. Таким образом Джошуа задался целью стать здоровым.

Мужчина похудел на 40 кг без спорта и подсчета калорий: один совет изменил его жизнь

Человек похудел на 40 кг благодаря правильному питанию. Фото из открытых источников

Американец рассказал, что он не хотел считать калории и заниматься спортом, а просто сменил свое питание на правильное. Друг Джошуа однажды дал ему совет, что "мы едим ради энергии, а не для развлечения". Джошуа считает, что это утверждение стало решающим и позволило убрать эмоции с его пищевых привычек.


Первое, что Джошуа сделал после инсульта – это создал график сна. Он засыпал к 10 часам вечера и просыпался утром хорошо отдохнувшим.

"Я понял, что ел поздно и часто из-за стресса. Не чувствуя усталости в течение дня, мне больше не нужно было есть, чтобы получить энергию для борьбы со стрессом", — объясняет Джошуа.

Джошуа также сократил часы приема пищи – с 8 вечера до 8 утра мужчина не ел. Когда он чувствовал голод, выпивал чашку воды. Мужчина считает, что люди часто ошибочно воспринимают голод за жажду.

Джошуа Дженсон объяснил, что не хотел считать калории, углеводы или использовать какую-то программу, ведь хотел устойчивого изменения образа жизни, а не быстрого решения проблемы. Таким образом, мужчина начал сосредотачиваться на здоровой пище, которая включала один основной продукт: мясо, рыбу, свежие овощи и фрукты. Американец избегал сильно обработанных продуктов и продуктов с большим количеством сахара, а также замедлил прием пищи.

Впоследствии мужчина заметил, что его желудок уменьшился и не нуждался в таком большем количестве пищи, как раньше. Время от времени Джошуа позволял себе кусочек бекона или печенья, однако обнаружил, что его вкусовые рецепторы изменились и теперь такая еда ему не нравилась.

За год нового питания Джошуа Дженсон похудел на 36 кг. Все это время Джошуа не занимался активно физическими упражнениями, объясняя, что во время этого его аппетит менялся и ему было тяжело соблюдать диету. Однако теперь после похудения он может сосредоточиться на наращивании мышц в соответствии с советами врача и сохранять свои пищевые привычки. Еще через несколько месяцев показатели Джошуа улучшились и он в целом похудел почти на 41 кг, а его вес составил 83 кг.

"У меня есть лишняя кожа вокруг живота, но это небольшая цена за пользу для здоровья, которую я получил. Это путешествие научило меня важности ухода за собой и прислушивания к потребностям своего тела", — подытожил Джошуа свое похудение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мужчине, который похудел на 136 килограммов с помощью одного правила.

Также "Комментарии" писали об ученых, которые назвали лучшее время для тренировок, чтобы похудеть.



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Источник: https://www.newsweek.com/lost-90-lbs-without-exercising-following-diet-plan-1845575
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